Начальника противолавинной службы Домбая будут судить за смерть человека

В городе Карачаевск суд рассмотрит уголовное дело командира Домбайского военизированного противолавинного отряда. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры КЧР, причиной ЧП 18 января на склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай стали непрофессиональные действия должностного лица.

Спуск был принудительный, с помощью артиллерийских выстрелов. Снежная лавина сошла с высоты 2,5 тысячи метров, разрушив кафе и два пункта проката снаряжения. В результате трагедии погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Пострадали также несколько человек. При спасении туристов отличились несколько инструкторов. Мурат Байрамуков спас пятилетнего мальчика из Краснодарского края. Замир Капушев помог пятилетней девочке, которая упала в снег во время схода лавины. А подвиг Аслана Джирикова, спасшего ребенка на сноуборде, попал на видео с места ЧП.