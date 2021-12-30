Архангелогородку, госпитализированную на санях, выписали домой

Новости

В Неаполе впервые запретили использование петард на Новый год 22:35
Глава СНБО Украины не видит угроз безопасности страны 22:27
Производителя продукции Gallina Blanca купит корпорация из Непала 22:24
Хоккеисты Мичков и Юров остались в Канаде после отмены МЧМ 22:19
Суды смогут отправлять больных подследственных в психиатрические стационары 22:02
Военный музей салютов и фейерверков пополнился новыми экспонатами 21:50
Новый порядок взыскания долгов по квартплате еще раз отложили 21:21
Путин утвердил штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров 20:43
Путин обязал наносить на легкие беспилотники учетные опознавательные знаки 20:40
Президент подписал закон о льготах и выплатах для добровольцев в охране границе 20:38
В России появится госреестр земель сельхозназначения 20:35
Путин подписал закон о запрете на промышленный вылов дельфинов и китов 20:25
Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников 20:12
Путин подписал закон о штрафе и аресте за фальшивые ящики для милостыни 20:04
Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси 20:03
Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов 19:49
В СК РФ создадут независимое судебно-экспертное учреждение 19:16
Путин продлил срок отказа чиновников от иностранного гражданства 19:16
Ратифицировано соглашение РФ с Таджикистаном об объединенной системе ПВО 19:07
Исполнитель песни Felicita Аль Бано заразился коронавирусом 19:05
Путин оставил Кирилла Дмитриева во главе РФПИ еще на 5 лет 18:44
Квартир в новостройках куплено на 20% больше, чем в прошлом году 18:33
Кадастровую палату и БТИ объединяют в "Роскадастр" 18:24
Мурашко сообщил о росте числа тяжелых больных COVID в некоторых регионах 18:24
Глава Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в 3-5 раз заразнее других 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 22:17
Рубрика: Общество

Архангелогородку, госпитализированную на санях, выписали домой

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

Жительница города Архангельска, которую 28 декабря с подозрением на инсульт транспортировали с острова Бревенник на санях, выписана из медучреждения и лечится дома.

Облитая ревнивцем серной кислотой петербурженка вышла из комы

Напомним: остров Бревенник является частью города Архангельска, но из-за неисправности понтонного моста в этом году он оказался в транспортной блокаде.

Отметим, что ледовая обстановка на Северной Двине по-прежнему сложная, транспортная переправа еще не готова. Вместе с тем, при подозрении на инсульт перевозка на аэролодке противопоказана. Поэтому и был выбран самый простой и надежный способ - вручную на волокушах.

Как сообщает пресс-служба правительства Поморья, сегодня больная уже выписана из медучреждения и находится дома.

В правительстве также отметили смелость врачей, не испугавшихся сложностей и транспортировавших пациентку в больницу единственно доступным и наиболее безопасным способом.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Президент подписал закон о запрете списывать соцвыплаты за долги
Путин разрешил блокировать сайты с фальшивыми COVID-сертификатами без суда
Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси
Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17.00
Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год