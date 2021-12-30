Архангелогородку, госпитализированную на санях, выписали домой

Жительница города Архангельска, которую 28 декабря с подозрением на инсульт транспортировали с острова Бревенник на санях, выписана из медучреждения и лечится дома.

Напомним: остров Бревенник является частью города Архангельска, но из-за неисправности понтонного моста в этом году он оказался в транспортной блокаде.

Отметим, что ледовая обстановка на Северной Двине по-прежнему сложная, транспортная переправа еще не готова. Вместе с тем, при подозрении на инсульт перевозка на аэролодке противопоказана. Поэтому и был выбран самый простой и надежный способ - вручную на волокушах.

Как сообщает пресс-служба правительства Поморья, сегодня больная уже выписана из медучреждения и находится дома.

В правительстве также отметили смелость врачей, не испугавшихся сложностей и транспортировавших пациентку в больницу единственно доступным и наиболее безопасным способом.