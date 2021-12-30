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30.12.2021 13:07
Рубрика: Общество

В Архангельске пациента с инсультом госпитализировали на санях

Текст: Вера Черенева (Архангельская область)

В Архангельской области с острова Бревенник пациента с подозрением на инсульт транспортировали на волокушах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Поморья, вся техника была исправной, к аэросаням решили не прибегать, чтобы не подвергать пациента лишнему риску из-за тряски.

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Остров Бревенник находится в дельте Северной Двины, юридически это Маймаксанский округ Архангельска. Региональные власти заявили информационному агентству, что на островных территориях такой способ транспортировки используется часто.

Правда, Бревенник все эти годы имел прямую связь с "большой землей", здесь был мост, но в этом году он вышел из строя. Из-за этого местные жители, а на острове проживает 5,5 тысячи человек, они ходят на работу пешком по льду Двины. "Российская газета" рассказывала об этой ситуации. В ближайшее время областные власти планируют организовать ледовую переправу.

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