В Архангельске пациента с инсультом госпитализировали на санях

В Архангельской области с острова Бревенник пациента с подозрением на инсульт транспортировали на волокушах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Поморья, вся техника была исправной, к аэросаням решили не прибегать, чтобы не подвергать пациента лишнему риску из-за тряски.

Остров Бревенник находится в дельте Северной Двины, юридически это Маймаксанский округ Архангельска. Региональные власти заявили информационному агентству, что на островных территориях такой способ транспортировки используется часто.

Правда, Бревенник все эти годы имел прямую связь с "большой землей", здесь был мост, но в этом году он вышел из строя. Из-за этого местные жители, а на острове проживает 5,5 тысячи человек, они ходят на работу пешком по льду Двины. "Российская газета" рассказывала об этой ситуации. В ближайшее время областные власти планируют организовать ледовую переправу.