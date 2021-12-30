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30.12.2021 18:11
Рубрика: Общество

Разрыв кишечника у школьника из Петербурга оказался не связан с перееданием

Текст: Вера Черенева

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета провели операцию 14-летнему подростку, которого госпитализировали с разрывом кишечника после плотного обеда у бабушки. Оказалось, что причина не в переедании, сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на врачей университета.

Фото: iStock
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У школьника диагностирован перитонит и разрыв кишечника. Сейчас подростка прооперировали, его жизни ничего не угрожает, но пока он находится в остром состоянии.

Врачи не знают, что стало причиной, но отмечают, что даже самый плотный обед не мог вызвать таких последствий.

Когда состояние подростка будет стабилизировано, врачи намерены разобраться в обстоятельствах случившегося.

А версия о переедании поступила, к слову, от самого ребенка. Его состояние ухудшилось после плотного обеда, бабушка позвонила маме подростка, а та вызвала врачей. Подростка госпитализировали, на больничной койке он находится уже пятый день.

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