Мэр Симферополя Валентин Демидов ушел в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку главы администрации Симферополя Валентина Демидова. Об этом Аксенов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию, - написал Аксенов. - Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок".

Валентин Демидов с февраля 2021 года исполнял обязанности мэра крымской столицы, после отставки Елены Проценко, а в марте стал сити-менеджером. В это время многократно критиковался главой Крыма за работу городских служб. Наиболее часто Аксенов высказывал недовольство тем, как в 2021 году выполнялся ремонт внутридомовых и общественных территорий Симферополя. Больше всего нареканий вызвал растянувшийся ремонт площади имени Куйбышева и центральной площади города - имени Ленина. Сроки ремонта обоих общественных пространств многократно переносились. Последний раз в начале декабря Демидов заверил, что площадь имени Ленина, на которую выходят окна рабочего кабинета главы Крыма, будет открыта после капитального ремонта до Нового года. Однако это обещание так и не было выполнено.

Валентин Демидов был мэром крымского города Армянска с 2007 по 2015 год. С июня 2015 года по декабрь 2016 года возглавлял министерство экономического развития Крыма.

В Симферополе с момента возвращения Крыма в состав РФ ушел в отставку уже пятый по счету мэр.