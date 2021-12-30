Глава "Вектора" рассказал об уровне смертности от "омикрона"

Прогнозировать уровень смертности из-за штамма "омикрон" сложно в силу объективных причин. И сделать первые выводы о его опасности для жизни можно будет не ранее середины января. Об этом заявил глава екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, Александр Семенов.

Напомним, ранее ученые из ЮАР раскрыли следующие данные: из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4,5 процента госпитализированных, при предыдущих волнах показатель достигал 21,3 процента. Также среди попавших в клиники менее половины нуждаются в кислородной терапии, в то время как при "дельте" и уханьском штамме - до 99,5 процента.

"Летальность "омикрона" в ЮАР действительно ниже, чем в предыдущие волны пандемии, но говорить о том, что так будет и в Европе и в России, нужно крайне осторожно", - отметил доктор биологических наук в интервью РИА Новости.

По его мнению, невысокая смертность в африканской стране может быть связана с тем, что там, во-первых, высок уровень коллективного иммунитета (более 70 процентов), а во-вторых, довольно молодое население мене склонное к серьезным хроническим недугам, которые осложняют течение болезни.

"Сделать точные выводы о смертности можно будет только в середине января", - заявил руководитель НИИ.

Предварительные данные обнадеживают, но в Европу "омикрон" пришел лишь две-три недели назад, а летальность принято рассчитывать позднее, по истечению определенного срока, когда будет накоплено достаточно знаний.