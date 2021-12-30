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30.12.2021 17:46
Рубрика: Происшествия

Россиян предупредили о мошенничестве под видом новогодних акций

Текст: Евгения Думанская
Новогодняя атмосфера на Красной площади. Фото: Александр Корольков/ РГ Новогодняя атмосфера на Красной площади. Фото: Александр Корольков/ РГ
Новогодняя атмосфера на Красной площади. Фото: Александр Корольков/ РГ

Во время новогодних праздников мошенники могут начать активно выманивать данные карт россиян, рассказали в "Почта банке".

Мошенники научились подделывать цифровые подписи

Как отметили эксперты, нередко преступники используют названия известных банков и через мессенджеры направляют сообщения об оплате некой подписки. Чтобы отменить ее, требуется назвать данные карточки и код из СМС. Однако на самом деле эти сведения нужны, чтобы провести списание средств. Банки не используют мессенджеры для рассылки информации о совершенных платежах и не просят предоставить данные карты или код из сообщения.

Еще одна схема, которой стоит опасаться - реклама новогодних акций и подарков от имени кредитных организаций. Мошенники рассылают ссылки на поддельные сайты, где обещают подарок, если клиент введет номер телефона, карты и проверочный код из СМС. Однако этой информацией можно воспользоваться для списания средств.

Третий распространенный сценарий мошенничества, как сообщает РИА Новости со ссылкой на "Почта банк", это выманивание средств через поддельный сайт брокера. Жертву убеждают перевести деньги на "брокерский счет", но на самом деле они уходят на счет физического лица.

Ранее эксперты рассказали "Российской газете", как не стать жертвой телефонных мошенников в новогодние праздники. Согласно прогнозам, активность злоумышленников может возрасти на 23%.

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