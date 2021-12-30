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Рубрика: Digital

Российские бизнесмены купили свыше 100 тысяч лицензий на ПО со скидкой

Текст: Евгения Думанская

Российские бизнесмены приобрели свыше 100 тысяч лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за два месяца, рассказали в Минцифры.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Как напомнили в ведомстве, мера поддержки позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены - остальная сумма компенсируется производителям из федерального бюджета. Сейчас предпринимателям доступны более 100 программных продуктов. Чтобы получить поддержку, компании нужно числиться в реестре МСП, дополнительных документов не требуется.

Как рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин, на следующий год предусмотрен вдвое больший объем финансирования - около двух миллиардов рублей. Условия для предпринимателей останутся прежними.

Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий. Гендиректор фонда Александр Павлов добавил, что сейчас стоит задача по расширению перечня ПО, которое можно приобрести в рамках программы.

"В этом году мы получили более 60 заявок на участие, из которых отобрали 29 разработчиков с самыми востребованными продуктами. В следующем году мы продолжим отбор, опираясь на запросы малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Digital Технологии Экономика Бизнес Малый бизнес

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