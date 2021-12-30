С января вырастут прожиточный минимум и МРОТ

Величина прожиточного минимума в 2022 году составит 12 654 руб. При этом для трудоспособного населения размер прожиточного минимума будет равен 13 793 руб., для пенсионеров - 10 882 руб., для детей - 12 274 руб.

​На основе федерального рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Они используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер соцподдержки.

А минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 13 890 руб. МРОТ служит ориентиром для установления зарплат. Сегодня по закону нельзя платить зарплату ниже МРОТ. Небольшие зарплаты, по данным Минтруда, в России сегодня получают около трех млн человек.

​И МРОТ, и прожиточный минимум были скорректированы в сторону увеличения по предложению президента России Владимира Путина. Изначально планировалось индексировать их на уровень прогнозируемой инфляции. Но в итоге реальная оказалась в два раза больше. В итоге эти показатели увеличены более чем на восемь процентов.