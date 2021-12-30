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30.12.2021 12:00
Рубрика: Экономика

Силуанов объяснил, почему ЕС не согласится отключить Россию от SWIFT

Текст: Анастасия Селиванова
Отключение России от SWIFT повлекло бы за собой остановку платежей Евросоюза за поставки нефти, топлива и газа, поэтому если такое решение будет принято, то это станет "общей головной болью", заявил министр финансов Антон Силуанов.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только вот, что называется, если себе насолить", - сказал он в интервью "России 24".

МИД РФ: Нет никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT

Министр напомнил, что российские компании экспортируют в Европу углеводородное сырье, а также несырьевые товары, поэтому Минфин не понимает, "как мы будем торговать с европейцами, которые влияют на решения - включать или отключать от SWIFT". При этом Силуанов считает, что европейцы в случае столь радикального выбора, "конечно, не откажутся" от российских товаров.

"Рассчитываться надо будет? Надо. Проблемы себе создадут? Конечно, создадут. Я не понимаю тех, кто говорит об этом. Это, конечно, можно сделать, но будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять", - заключил Силуанов.

Международная банковская система SWIFT обеспечивает передачу информации и платежей среди 11 тысяч крупнейших организаций в мире, куда входят в том числе российские компании. Об отключении РФ от этой системы в течение последних нескольких лет упоминалось неоднократно, последний раз дискуссия возобновилась в конце этого года.

Администрация президента США Джо Байдена намерена добиться от Евросоюза согласования широкого пакета санкций против России, куда включен пункт об отключении от SWIFT, писало агентство Bloomberg, однако пока инициаторы возможных санкций сами называют эту меру "крайне проблематичной".

Экономика Финансы В мире Европа Правительство Минфин Компании Торговля Санкции и антисанкции

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