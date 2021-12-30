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Текст:   Анастасия Селиванова 
16:01 30.12.2021

Ставка по ипотеке в России упала до минимума с июня

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Средняя ставка по ипотеке в России по итогам ноября снизилась до минимума с июня этого года и составила 7,59%, при этом средний срок выплаты ипотеки остался на рекордном уровне - более 21 года. Это следует из данных Банка России.

Фото: iStock
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Ставки по ипотеке снижаются три месяца подряд, выдача кредитов на улучшение жилищных условий тоже несколько снизилась: за месяц банки оформили 157,5 тысячи новых договоров, что на 2,7% меньше, чем в октябре. Общая сумма оформленных ипотечных займов при этом выросла на 1,9% - до 510,2 млрд рублей, что стало максимумом с того же июня.

При оформлении ипотеки семьям стоит ориентироваться на свое финансовое положение, а не руководствоваться скорым ростом ставок, говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банкиры, в свою очередь, допустили, что ставки вырастут до 10% и выше, но не стали называть этот тренд долгосрочным. По их мнению, рынку придется искать баланс, так как возможности населения покупать жилье не безграничны.

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