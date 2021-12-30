Страховщики смогут снижать тарифы ОСАГО аккуратным водителя

Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Указание ЦБ об этом зарегистрировал минюст.

Для легковых авто физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) - 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) - 30%.

Также пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов. Указание вступает в силу с 9 января 2022 года, за исключением положений о КБМ, которые начнут действовать с 1 апреля 2022 года.

Итак, тариф ОСАГО для водителей легковушек окажется в коридоре от 2224 рублей до 5980 рублей. Сегодня он в границах от 2471 до 5436 рублей. Коридор для общественного транспорта фактически изменен незначительно, для такси - очень чувствительно. Он будет установлен в пределах 2014 -12 505 рублей против сегодняшних 2877-9619 рублей. Так что у таксопарков появится стимул нанимать на работу только аккуратных таксистов. Тем более что эти тарифы еще умножаются на коэффициенты, которые также изменились. Снижаются, например, территориальные коэффициенты для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска. Но увеличиваются для Севастополя, Симферополя, Магадана и Назрани.

Значительно вырастет стоимость полиса для водителей, которые попадали в ДТП по собственной вине и за которых расплачивался страховщик. Если ранее для водителя, виновного в трех и более авариях в течение года, тариф умножался на 2,45, то после вступления в силу этого указания, он будет умножаться на 3,92. Зато для аккуратных водителей предусмотрена значительная скидка. Впервые за все существование ОСАГО снижение тарифа составит более 50%. Тем, кто за десять лет не стал виновником ни одного ДТП, тариф надо будет умножать на КБМ, равный 0,46.

Вырастет стоимость полиса для молодых водителей без стажа управления. Если сейчас для водителей от 16 до 21 года без стажа вождения тариф умножается на коэффициент возраст-стаж, равный 1,93, то будет умножаться на 2,27. В то же время коэффициент уменьшится для всех водителей в возрасте старше 40 лет и со стажем управления более 10 лет. Но больше всего он снизится для водителей старше 59 лет со стажем более 14 лет. Он будет равен 0,83 против сегодняшнего 0,9.

Как показывает практика, расширение коридора не приводит к увеличению цены ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость полиса не меняется третий год подряд. По итогам 11 месяцев этого года она составила 5581 рубль. В прошлом году, по итогам того же периода она составляла 5559 рублей.