Талант Мамытов стал новым спикером киргизского парламента VII созыва

Всего на пост спикера было выдвинуто две кандидатуры.

За Таланта Мамытова проголосовало 63 депутата из числа зарегистрированных парламентариев. Его оппонентом на выборах был Адахан Мадумаров. Он набрал всего 10 голосов. Остальные законодатели проголосовали против всех.

Талант Мамытов уже занимал эту должность с ноября 2020 года, после ухода с поста главы государства Сооронбая Жээнбекова. С 14 ноября 2020 года по 28 января 2021-го исполнял обязанности президента КР.

Напомним, парламентские выборы в Киргизии состоялись 28 ноября 2021 года. В новый созыв законодателей прошли представители шести партий "Альянс", "Ата-Журт Кыргызстан", "Бутун Кыргызстан", "Ишеним", "Ыйман Нуру" и "Ынтымак". Они распределили между собой 54 депутатских мандата. Еще 36 парламентариев были избраны по территориальным округам. 29 декабря 2021 года была открыта первая сессия нового созыва.