Постановление администрации Тамбовской области от 29 декабря 2021 года № 981 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 21.12.2021) следующие изменения:

пункт 18.5 изложить в следующей редакции:

"18.5. Обязать собственников торгово-развлекательных центров не допускать на территорию торгово-развлекательных центров несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей, их законных представителей.

Срок: с 25.11.2020 до особого распоряжения.

Детские игровые комнаты (игровые залы), расположенные на территории торговых (торгово-развлекательных) центров и других зданий общественного назначения, осуществляют свою деятельность при условии обеспечения одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от вместимости зала обслуживания и наличия у сопровождающих несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) родителей (законных представителей):

сформированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или ранее перенесенную новую коронавирусную инфекцию COVID-19, либо сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 (в электронном виде или на бумажном носителе), либо справки (заключения) медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и с даты вакцинации или выздоровления прошло не более одного календарного года;

QR-кода или документа, подтверждающих наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом

полимеразной цепной реакции, полученного не позднее 48 часов до посещения объектов деятельности, указанных в настоящем пункте.

Установить, что юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие указанные виды деятельности, обеспечивают проверку QR-кодов или документов, перечисленных в абзацах четвертом, пятом настоящего пункта, и соответствия данных, содержащихся в них, сведениям в документе, удостоверяющем личность, предъявляемом потребителем услуг.

Срок: с 30.12.2021 до особого распоряжения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30.12.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







