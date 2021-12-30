Постановление администрации Тамбовской области от 29 декабря 2021 года № 981 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Новости

Россияне оценили федеральный проект "Спорт - норма жизни" 02:30
В США изменили требования к изоляции людей, заразившихся коронавирусом 02:10
Британские врачи назвали новый симптом "омикрон"-штамма коронавируса 01:31
В ИИХФ объяснили причину отмены молодежного ЧМ по хоккею 00:55
Гинцбург рассказал о наборе добровольцев для исследования назальной вакцины 00:43
Тренер сборной Польши по футболу покинул свой пост перед матчем против России 00:02
До 1 407 сократилось число военных с коронавирусом 29.12.2021
Фетисов заявил, что МЧМ по хоккею нужно отменить 29.12.2021
Совет ИИХФ проводит совещание о дальнейшей судьбе МЧМ по хоккею 29.12.2021
Экс-депутат Рады Савченко с пессимизмом ждет членства Украины в НАТО 29.12.2021
Минздрав: Каждую секунду во Франции COVID-19 заражаются два человека 29.12.2021
Лукашенко подарил Путину бокалы и корзину с белорусскими продуктами 29.12.2021
СМИ: Самолет-разведчик США провел полет для сбора данных над востоком Украины 29.12.2021
Число новых случаев COVID-19 в США достигло антирекорда за все время пандемии 29.12.2021
Опрос: 3/4 офисных работников в Британии готовы уволиться или сменить работу 29.12.2021
В ВОЗ призвали вакцинировать 5,5 млрд землян за 185 дней 29.12.2021
Аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминал F 29.12.2021
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января 29.12.2021
Мишустин пообщался с Головченко и Пашиняном 29.12.2021
В Киеве заявили об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной 29.12.2021
Захарова: Энергобезопасности Украины угрожает паралич органов власти 29.12.2021
Рост годовой инфляции в декабре замедлился до 8,39% 29.12.2021
Сборной Чехии засчитано поражение в матче против Финляндии на МЧМ по хоккею 29.12.2021
СК возбудил уголовное дело после гибели школьника от холода 29.12.2021
Гол Джикии в ворота Словении признан лучшим в 2021 году для сборной России 29.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 декабря 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 29 декабря 2021 года № 981 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 21.12.2021) следующие изменения:

пункт 18.5 изложить в следующей редакции:

"18.5. Обязать собственников торгово-развлекательных центров не допускать на территорию торгово-развлекательных центров несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей, их законных представителей.

Срок: с 25.11.2020 до особого распоряжения.

Детские игровые комнаты (игровые залы), расположенные на территории торговых (торгово-развлекательных) центров и других зданий общественного назначения, осуществляют свою деятельность при условии обеспечения одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от вместимости зала обслуживания и наличия у сопровождающих несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) родителей (законных представителей):

сформированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или ранее перенесенную новую коронавирусную инфекцию COVID-19, либо сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 (в электронном виде или на бумажном носителе), либо справки (заключения) медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и с даты вакцинации или выздоровления прошло не более одного календарного года;

QR-кода или документа, подтверждающих наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом

полимеразной цепной реакции, полученного не позднее 48 часов до посещения объектов деятельности, указанных в настоящем пункте.

Установить, что юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие указанные виды деятельности, обеспечивают проверку QR-кодов или документов, перечисленных в абзацах четвертом, пятом настоящего пункта, и соответствия данных, содержащихся в них, сведениям в документе, удостоверяющем личность, предъявляемом потребителем услуг.

Срок: с 30.12.2021 до особого распоряжения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30.12.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией