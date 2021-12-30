Toyota Land Cruiser 79: "японская версия УАЗа, только очень-очень надежная"

В конце года в "Клубный сервис" заехал пикап Toyota Land Cruiser 79 - автомобиль разработки 70-х годов прошлого века, но который по-прежнему выпускается компанией и пользуется популярностью в регионах с суровыми дорожными условиями и климатом.

Например, в Южной Африке цена на новый LC 79 стартует от 652 500 рэндов (около 3.08 млн рублей по текущему курсу), а авто в конфигурации, как у авто в обзоре, - от 775 600 рэндов (почти 3.7 млн рублей).

По словам ведущего, клиенты готовы платить за очень утилитарную машину такие большие деньги за надёжность: Land Cruiser 79 не сломается там, где могут умереть люди. Интересно, что лебёдка и шноркель у пикапа являются штатными. Из тюнинга: дополнительный аккумулятор, подогреватель двигателя, силовой бампер.

Land Cruiser 79 оснащён дизельной рядной "шестёркой", у которого не только блок, но и ГБЦ изготовлены из чугуна. Для избавления от головной боли с ТНВД, которая может возникнуть из-за некачественного топлива, рекомендуется ставить дополнительный фильтр.

Двигатель работает в паре с механической коробкой передач, которая может сломаться, если перегружать автомобиль.

Машина на подъёмнике продемонстрировала прекрасное днище без коррозии, чего не скажешь про кардан и заднюю подвеску, которые покрыты плотным слоем ржавчины.