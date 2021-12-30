Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,8%

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос на 1,4% - с 60,4% до 61,8%. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

"По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла - 74 539 609 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8%", - заявила Татьяна Голикова.

Также вице-премьер назвала регионы-лидеры по наращиванию иммунитета. Ими стали Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%). Близки к отметке в 80% также Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%). Уровень от 72% и выше зафиксирован в Липецкой, Мурманской, Калининградской, Белгородской, Орловской областях и Хакасии.

При этом, по словам Голиковой, регионам следует все равно быть осторожными.

"Обращаюсь к регионам, несмотря на снижение заболеваемости, осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах, особенно с учетом распространения в мире нового "омикрон"-штамма", - сказала вице-премьер.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу достижения 90% коллективного иммунитета.