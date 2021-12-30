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Рубрика: Общество

В ЦБ рассказали родителям, как обезопасить детскую банковскую карту

Текст: Анастасия Селиванова

На банковскую карту, которой пользуется несовершеннолетний ребенок, можно установить ограничения на снятие наличных в сутки, на неделю или на месяц, однако в этом случае не забывайте предупреждать детей об ограничениях: так они будут учиться тратить строго в пределах отведенной суммы.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Такой совет дал родителям начальник управления платежных систем и расчетов главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Михаил Бедловский. "Если отключить возможность снимать с карты деньги или расплачиваться в интернете, можно избежать незапланированных трат, а если установить запрет на перевод их на другие карты и счета - защитить ребенка от мошенников, которые пытаются методами социальной инженерии ввести в заблуждение доверчивых граждан и обманом списать деньги с карты. А в случае потери или кражи родители могут через приложение сразу заблокировать карту", - пояснил Бедловский "Ридусу".

Как правило, детская банковская карта - это дополнительная к карте взрослого, и она позволяет родителям контролировать расходы ребенка. С 6 до 14 лет дети могут пользоваться только таким типом карт. При желании после 14 лет подросток может при получении паспорта открыть счет и оформить карту самостоятельно, но с письменного согласия родителей.

При этом детям вне зависимости от возраста важно разъяснять моменты, связанные с безопасностью карт, отслеживанием смс-оповещений, а также понимать, что данные о карточке никому нельзя передавать. "Он должен понимать, что нельзя никому давать свою карту даже на время, выкладывать ее фото в интернет или отправлять друзьям через телефон (даже если очень хочется похвастаться), нельзя хранить ПИН-код вместе с картой и тем более записывать его на карте. Нельзя никому сообщать трехзначное число на обороте карты - CVC/CVV-код и секретные коды, которые приходят на телефон при покупках", - пояснили в ЦБ.

По данным банковских экспертов, более 80% россиян за последнее время сталкивались с мошенниками, те пытались украсть деньги у них с банковских карт.

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