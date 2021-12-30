В ЦБ заявили, что дефицит кадров может довести экономику до перегрева

Дефицит кадров на рынке труда в России может указывать на скорый перегрев экономики. Об этом предупредил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

"Анализ этого рынка [труда] показывает, что российская экономика сейчас близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше траектории наших потенциальных возможностей, и рынок труда - как раз ключевое ограничение долгосрочного роста", - сказал Тремасов в интервью порталу Bitkogan.

По оценкам ЦБ, подобное ограничение не позволят добиться более высокого роста экономики. "Сейчас, какие бы масштабные инвестиции ни осуществились по льготной ставке или не по льготной, это все равно создаст дополнительный проинфляционный эффект. Поэтому долгосрочный рост - это повышение производительности экономики", - сказал Тремасов.

О том, что число вакансий в России вдвое превысило число безработных, сообщалось еще осенью. По оценкам экспертов, дефицит наиболее заметен среди строителей, дальнобойщиков, грузчиков, кладовщиков, машинистов, официантов и прочих специальностей.

Несмотря на это, уровень зарплат растет. В конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина поделилась опасениями: она сочла, что экономика может попасть в "инфляционную спираль", когда рост зарплат и рост цен на товары и услуги идут друг за другом, наращивая денежную массу в экономике. Для разрыва этой взаимосвязи Банк России говорил о сохранении жесткой денежно-кредитной политики (в том числе продолжении повышения ключевой ставки).