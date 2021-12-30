В Госдуму внесли проект о предновогодних выплатах пенсионерам

Авторами выступили депутаты фракции во главе с ее председателем Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова.

В пояснительной записке инициаторы напомнили о высоком уровне инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%. Они отметили, что этот фактор негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. При этом, указали авторы, перед Новым годом появляются большие траты, в том числе на подарки близким, продукты к праздничному столу.

В этой связи предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам, в том числе военным, 13-ю пенсию.

Такое решение повысит их материальное благосостояние, станет проявлением со стороны государства реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан, убеждены в ЛДПР.

Сумма выплаты, согласно проекту, должна равняться размеру пенсии человека на текущий момент. Источником финансирования предполагается сделать Фонд национального благосостояния.

Согласно финансовому обоснованию проекта, на реализацию этих мер в 2022 году может потребоваться более 786 млрд рублей.

Ранее Жириновский, анонсируя внесение поправок, говорил, что во фракции будут бороться за введение 13-ой пенсии. "У молодежи впереди долгая, счастливая жизнь, так сказать, без войны, без целины. Они будут долго жить, путешествовать по всему миру", - сравнил политик, объясняя, почему целесообразно помочь к Новому году именно пенсионерам.

Ранее сообщалось, что фракция "Справедливая Россия - За правду" направила на рассмотрение в правительство похожий законопроект о 13-й пенсии. Нормами этого же документа предлагается снизить порог с 80 до 70 лет для получения россиянами повышенной пенсии.