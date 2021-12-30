В Италии утвердили новые правила для граждан, сделавших бустерную вакцину

"Омикрон" серьезным образом взялся за Италию. Накануне на Апеннинах зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - 98 тыс., то есть почти на 25% больше, чем в предыдущий день. Кроме того, 500 граждан были госпитализированы, а 136 человек погибли от COVID-19.

На фоне набирающего обороты вируса во всех регионах начали увеличивать число койко-мест в отделениях интенсивной терапии. Главным образом это касается многострадальной области Ломбардия, по которой два года назад ковид ударил сильнее всего, и на которую сегодня приходится около трети заражений.

Еще накануне праздников власти ввели ряд серьезных ограничительных мер, направленных на сдерживание вируса. Так, во всех регионах страны вернули ношение масок на открытом воздухе, а также обязали носить респираторы в общественных местах. До 31 января в стране будут закрыты дискотеки, а также вводится запрет на проведение вечеринок (в том числе под открытым небом) с участием большого количества участников.

Чтобы побудить граждан делать третью дозу прививки, с 1 февраля 2022 года срок действия "зеленого паспорта" будет сокращен с 9 до 6 месяцев. Кроме того, расширено действие так называемого "усиленного" ковид-сертификата - санитарного пропуска, который можно получить после завершения цикла вакцинации или после выздоровления от инфекции. С 10 января без этого документа нельзя будет сесть на транспорт, включая городской общественный. Сейчас для подобных поездок достаточно иметь на руках "базовый" сертификат, который выдают после тестирования на коронавирус.

В последние дни в Италии активно муссируется тема введения локдауна для невакцинированных лиц. На этот шаг власти пока не решились. Вместо этого кабмин решил поощрить сознательных граждан. Одним из нововведений стала полная отмена карантина для лиц, получивших три дозы вакцины, при контактах с зараженными COVID-19. Те же правила распространяются для имеющих две дозы вакцины, если цикл вакцинации завершился не раньше, чем за 120 дней до контакта.