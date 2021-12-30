В Минпросвещения прокомментировали идею о продлении каникул до 16 января

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой продлить школьные каникулы на неделю - до 16 января - из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".

- Контроль за эпидемиологической ситуацией, безусловно, остается для системы образования первостепенной задачей, - прокомментировали в пресс-службе Минпросвещения. - К этому подключены все регионы, и в каждой школе продолжается контроль за тем, чтобы все меры, предписанные ранее Роспотребнадзором, строго соблюдались. Эти меры уже привычны и педагогам, и учащимся, и их родителям, и главное, что они приносят результаты - учебный процесс идет в полном объеме по всей стране, а там, где это необходимо, конкретные классы переводятся на временное дистанционное обучение.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день в системе образования не зафиксировано каких-либо острых вспышек заболеваемости, требующих незамедлительных федеральных мер.

- Лишь в восьми школах за последнюю неделю применялись карантинные меры в связи с COVID, - отметили в министерстве. - Меры по закрытию классов и переводу на временное дистанционное обучение затронули менее 0,9% учащихся.

В ведомстве подчеркнули, что конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации на местах. При этом министерство находится в постоянном контакте и продолжит контроль и совместную работу с регионами, с органами здравоохранения и с депутатским корпусом.