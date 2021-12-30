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Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
В Москве начинается фестиваль, приуроченный 150-летию со дня рождения русского музыканта-философа, композитор Гектор Берлиоз зарифмуется с солисткой Мариинского театра Екатериной Семенчук, а оперный раритет Вивальди - с киномузыкой Нино Роты и Эннио Морриконе.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Кто играет: Фестивальный оркестр имени А.Н.Скрябина, Борис Березовский, Екатерина Державина, Олеся Петрова, Борис Рудак, Евгений Цыганов, Вокальный ансамбль Intrada.

Что играет: А. Скрябин - Ноктюрн фа-диез минор, Этюды № 4, № 5, Романс "Хотел бы я мечтой прекрасной", Концерт для фортепиано с оркестром, Симфония № 1 для солистов, хора и оркестра, "Возмездие" - поэма Александра Блока (фрагменты).

Почему идти: Яркость и образность, стремление к свободе духа и томление по далекому идеалу пронизывают творчество Александра Скрябина, сближая его с лучшими творениями русской культуры. К 150-летию со дня рождения музыканта-философа приурочен первый Международный фестиваль его имени, который пройдет в Москве с 6 января по 1 марта: 22 концерта с участием полусотни исполнителей, включая мировых звезд. Программа открывающего фестиваль концерта также поражает своим размахом. От камерных этюдов до Первой симфонии для солистов, хора и оркестра, от лирики до патетики - весь диапазон чувств, созвучных бурной скрябинской эпохе, за один вечер. Не пропустите.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 6 января; 1 000 - 3 000 руб.

Фото: Simon Fowler, Warner

Кто играет: Камерный оркестр Musica Viva (дирижер Федерико Мария Сарделли), солисты Маргерита Мария Сала, Шакед Бар, Мария Остроухова, Меган Мур, Ана Мария Лабин, Андре Курвилль, Олег Цыбулько.

Что играет: А. Вивальди - "Олимпиада" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: Если вам скажут, что Вивальди не написал за свою долгую жизнь ничего хорошего кроме "Времен года" - не верьте. За "рыжим монахом", конечно, водились грешки - создав какое-то сумасшедшее количество концертов, он часто кроил их по одному фасону и выдавал оптовыми партиями, что очевидно даже для человека, не разбирающегося в музыке. Однако существует в его наследии настоящая сокровищница - это оперы дивной красоты, полные необычных идей и чарующих созвучий. Одну из них - "Олимпиада" - впервые исполнит в России оркестр Musica Viva под управлением известного дирижера-аутентиста Федерико Мария Сарделли и интернациональный состав солистов, признанных звезд барочной сцены.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 10 января; 1 200 - 7 000 руб.

Фото: Алексей Костромин

Кто играет: Екатерина Семенчук в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии (дирижер Тимур Зангиев).

Что играет: Г. Берлиоз - "Осуждение Фауста" - симфонические фрагменты из драматической легенды, вокальный цикл "Летние ночи", увертюра ария Асканио из оперы "Бенвенуто Челлини", увертюра "Римский карнавал", кантата "Смерть Клеопатры".

Почему идти: Монопрограмма этого концерта полностью оправдана. Композитор Гектор Берлиоз с его эмоциональностью и красочностью прекрасно рифмуется с солисткой Мариинского театра Екатерины Семенчук. Эта меццо-сопрано, сочетающая богатство природного "инструмента" с музыкантской властью над ним, умеет соотнести горячий темперамент с трезвым ощущением меры и блестяще исполнит страстные берлиозовские творения, оставаясь в рамках академического стиля.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 10 января; 1 200 - 5 500 руб.

Фото: Русконцерт

Кто играет: Московский государственный симфонический оркестр (дирижер Иван Рудин), ведущий Артем Варгафтик.

Что играет: П. Чайковский - музыка балета "Щелкунчик".

Почему идти: "Я хочу, чтобы в моей музыке находили успокоение и подпору", - писал Чайковский. Именно это несет людям музыка "Щелкунчика", проникнутая верой в добро, благородством и человечностью. Не случайно она с давних пор прописалась в новогодних концертах. 7 и 8 января Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина в очередной раз исполнит шедевр Чайковского, а музыковед Артем Варгафтик расскажет историю его создания.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 7 и 8 января (14.00,); 500 - 3 500 руб.

Фото: Русконцерт

Кто играет: Московский государственный академический симфонический оркестр (дирижер - Алексей Верещагин).

Что играет: "Новый год с легендами итальянского кино" и "Новый год с легендами мирового кино"

Почему идти: Великие кинокомпозиторы Нино Рота и Эннио Морриконе находили себя в самом широком диапазоне жанров - от розовой романтики до брутальных драм. "Ромео и Джульетта", "Крестный отец", "Однажды в Америке", "Профессионал" - яркие, как солнце Италии, мелодии из этих фильмов будут исполнены Московским государственным академическим симфоническим оркестром 4 января. А на следующий день, 5 января, в том же Большом зале консерватории и в том же исполнении прозвучит лучшая музыка мирового кино, давно уже вышедшая за пределы кинотеатров. Прозвучит не в первый раз, и, будем надеяться, не в последний.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 4 и 5 января (14.00); 500 - 3 500 руб.

Фото: Simon Fowler, Warner

Кто играет: Госоркестр России (дирижер и солист Петр Андершевский).

Что играет: В.А. Моцарт - Концерты №№ 12 и 24 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: На первый взгляд кажется, что на "свое личное мнение" пианист Петр Андершевский и не претендует, искусно выпевая на рояле хрестоматийные сочинения и соблюдая вполне традиционные темпы. Но за кажущейся скупостью высказывания, несомненно, кроется исключительная одухотворенность манеры исполнения, - просто ее нужно распознать и услышать.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 11 января; 1 500 -3 000 руб.

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