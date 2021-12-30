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30.12.2021 16:15
Рубрика: Происшествия

В МВД разъяснили, какие справки о медосвидетельствовании примут у иностранцев

Текст: Иван Петров
В связи с вступлением в силу с 29 декабря 2021 года новых правил прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и медосвидетельствования всеми категориями иностранных граждан МВД понадобилось выпустить разъяснение - относительно справок, которые понадобится предоставлять гостям нашей страны в полицию.

Дело в том, что пункт 19 статьи 5 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ" в течение 30 дней со дня истечения сроков действия медицинских документов иностранный гражданин "обязан повторно пройти медосвидетельствование и представить его результаты в орган внутренних дел".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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При этом порядок проведения такого медосвидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований и сроки действия выданных иностранцам медицинских документов, утверждены приказом Минздрава России от 19 ноября 2021 г. № 1079н, который вступает в силу лишь с 1 марта 2022 года. Возникла правовая неясность - как быть со справками, полученными до этой даты? Будут ли они действительны?

"Учитывая возникшую в результате толкования закона и приказа обеспокоенность в части необходимости неоднократного прохождения медосвидетельствования, Минздравом России принято решение до 1 марта 2022 года внести изменения в приказ № 1079н. Ими уточняется срок, в течение которого документы действительны для их предоставления в территориальные органы МВД России. А также срок действия медицинского сертификата и медзаключений, после которого требуется повторное прохождение медосвидетельствования", - пояснили в МВД России.

В свою очередь территориальные органы МВД России, куда иностранцам понадобится нести свои справки, "ориентированы на прием от иностранных граждан медицинских документов, подтверждающих прохождение ими медосвидетельствования, выдаваемых до 1 марта 2022 года - в соответствии с приказом Минздрава России от 29 июня 2015 г. № 384н".

Накануне "РГ" сообщала, что с 29 декабря 2021 года для всех въезжающих в Россию иностранцев вводится несколько обязательных процедур - дактилоскопическая регистрация, фотографирование и медосвидетельствование. Сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться понадобится единожды, а проходить медосмотр - перед каждым въездом в нашу страну. Освобождены от всех процедур граждане Беларуси, дети в возрасте до шести лет, сотрудники посольств, консульств, военных атташатов, торговых представительств иностранных государств и члены их семей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Иностранцы в России

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