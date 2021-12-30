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30.12.2021 02:10
Рубрика: В мире

В США изменили требования к изоляции людей, заразившихся коронавирусом

Текст: Ирина Невинная
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) сократили рекомендуемое время изоляции для людей, инфицированных коронавирусом. В новом руководстве, опубликованном на этой неделе, говорится, что вам нужно изолироваться только на пять дней вместо 10, если в конце этого периода у вас нет симптомов заболевания, сообщает The Washington Post.

После этого, согласно рекомендациям CDC, необходимо носить маску в присутствии других людей еще пять дней. Представители регулятора заявили, что это изменение было вызвано в первую очередь опасениями, что десятки тысяч полицейских, пожарных и других основных работников могут оказаться в изоляции даже из-за незначительных проявлений инфекции, поскольку вариант "омикрон" быстро распространяется.

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При этом издание отмечает, что решение о смягчении правил изоляции было встречено со скептицизмом. Некоторые авторитетные эксперты в области здравоохранения заявили, что этот шаг был преждевременным, и раскритиковали CDC за то, что в рекомендациях нет условия наличия отрицательного теста для прекращения изоляции. Представители профсоюзов, в свою очередь, заявили, что решение, похоже, больше соответствует интересам бизнеса, чем общественного здоровья.

Перспективы "омикрона" по-прежнему неоднозначны. Здоровые люди, сделавшие прививку, особенно те, кто получил бустерную дозу, вряд ли будут тяжело болеть при заражении "омикроном", считают медицинские эксперты. Ранние данные из больниц США согласуются с международными данными, указывающими на то, что "омикрон" приводит к меньшему количеству госпитализаций, чем вариант "дельта". Но, оговариваются специалисты, речь не идет о пожилых людях, пациентах с ограниченными возможностями или сопутствующими заболеваниями - для них "омикрон" представляет опасность.

На этой неделе в США среднее число новых случаев COVID-19 достигло рекордных значений, превысив предыдущий максимум, установленный в январе. При этом не прошло и месяца, как новый вариант коронавируса попал в Соединенные Штаты.

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В условиях молниеносного распространения "омикрона" политические лидеры и эксперты в области общественного здравоохранения призывают американцев отказаться от своих новогодних планов и оставаться дома второй год подряд.

Из-за всплеска заболеваемости возникли проблемы в авиации - не хватает здоровых экипажей. Накануне в США было отменено более 800 рейсов.

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