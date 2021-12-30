В Узбекистане выпустили новый Chevrolet Tracker. Скоро он появится в России

UzAuto Motors - национальный автопроизводитель Узбекистана - сообщил, что в тестовом режиме на своем заводе в Асаке по полному циклу сделал два первых экземпляра компактного кроссовера Chevrolet Tracker нового (четвертого) поколения. Эти машины носят статус предсерийных, выпуск же товарных образцов стартует в июле 2022 года.

Производство Tracker - часть крупного инвестпроекта по модернизации завода в Асаке. В его рамках создаются мощности по выпуску автомобилей на модульной платформе GM GEM. Это последнее поколение "джиэмовского" шасси для развивающихся стран, аббревиатура так и расшифровывается - global emerging markets, то есть "глобальная, для развивающихся рынков". GEM выпускается с 2016 года, ее создали в инженерном центре PATAC, расположенном в Шанхае (совместное предприятие GM и китайского SAIC).

Новый Tracker опирается именно на эту базу, он появился в 2019 году, сначала выпуск модели освоили в Китае и Бразилии. UzAuto Motors купил лицензию на платформу у General Motors. На площадке UzAuto Motors создадут мощности по производству 190 000 новых моделей в год, предполагается глубокая локализация - с освоением на территории страны выпуска моторов, элементов привода, тормозных систем и т. д. Объем инвестиций в проект - 427,7 млн долларов. В Tracker долю узбекских комплектующих планируют довести до 50%, основным направлением экспорта этой модели станет Россия.

Tracker узбекского производства будет оснащаться 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом" и передним приводом. Длина и ширина автомобиля - 4270 и 1791 мм соответственно, дорожный просвет - 161 мм.