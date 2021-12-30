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30.12.2021 12:00
Рубрика: Видео

Видео: фура снялась с ручника и разрушила мастерскую шиномонтажников

Текст: Вадим Давыденко

Драматичное видео удалось снять на уличную камеру наблюдения в бразильском Сан-Франсиско-ду-Сул (штат Санта-Катарина на юге страны). Фура, водитель которой приехал в шиномонтаж для ремонта покрышки, внезапно сама тронулась с места и въехала в ангар, наполовину его разрушив.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как позже подтвердили прибывшие на место полицейские, грузовик при этом стоял на ручном тормозе, хотя почему-то с включенным двигателем. Ругать шофера в общем-то не за что, очевидно, что причиной случившегося сбоя стала какая-то не очень явная неисправность в автоматике, которую придется устанавливать страховщикам и работодателю шофера.

Единственный положительный момент во всей этой истории - отсутствие пострадавших. Заметив движение фуры, шофер молниеносно бросился в кабину и успел остановить грузовик до того, как он полностью разрушит мастерскую шиномонтажников.

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#видео