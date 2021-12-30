Захарова: Россия обсудит свои озабоченности по безопасности с НАТО и ОБСЕ в январе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США пройдут 10 января в Женеве и затем продолжатся на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на площадке ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости.

"С российской стороны будут изложены развернутые оценки нынешней нетерпимой ситуации в области военной безопасности в Европе, - подчеркнула Захарова. - По дальнейшим шагам мы будем определяться в зависимости от готовности США и НАТО к предметному разговору по нашим законным обеспокоенностям".

Переговоры по гарантиям безопасности очень важны, детали встречи пока дорабатываются, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это будут важные и весьма ответственные переговоры", - ожидает он.