Автопром в 2021 году: дилеры "слетели с катушек", кризис микрочипов

Для автомобилистов уходящий год запомнится, прежде всего, тотальным дефицитом и небывалым ростом цен. Между тем, 2021-й стал знаковым для отечественных автопроизводителей, которые оказались на пороге больших перемен. Обо всем этом - в нашем обзоре.

Проблемы с электроникой

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Российские дилеры вот уже второй год испытывают острый дефицит автомобилей, очереди за которыми продолжают расти. Напомним, нехватка машин возникла еще летом прошлого года, после простоев на российских автозаводах и приостановки поставок импортных иномарок в период локдауна.

Осенью ситуация с наличием автомобилей у дилеров стала понемногу выправляться, однако впоследствии отрасль столкнулась с новой проблемой - нехваткой полупроводников, из-за которой автопроизводители вынуждены сокращать объемы выпуска по всему миру. Причем в последнее время ситуация с поставками новых машин только ухудшается, и судя по всему, может нормализоваться не ранее конца 2022 года.

Как рассказал директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников, если удовлетворяющей запросы покупателя модели нет в наличии на складе дилера, ее всегда можно заказать, однако в этом случае к моменту поставки автомобиля цена на модель может увеличиться. Многие клиенты это понимают и стараются выбрать машину из наличия, а некоторые из них готовы рассмотреть покупку автомобиля с пробегом в качестве альтернативы новому.

Дилеры "слетели с катушек"

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Между тем, ситуацией с дефицитом на российском авторынке решили воспользоваться дилеры, многие из которых в этих условиях просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительного оборудования, чья стоимость добавляет к заводской цене от 100 до 700 тысяч рублей на масс-маркете, а в премиальном сегменте - гораздо больше миллиона. Также стало проблематично приобрести автомобиль за наличные - при наличии очередей дилер отдает предпочтение клиентам, покупающим машину в кредит, тем более что "в нагрузку" к нему идет еще и страховка.

Несмотря на то, что машины постоянно дорожают и дешевле уже явно не станут, тем не менее имеет смысл не спешить с покупкой автомобиля, если в этом нет особой необходимости. Ведь в перспективе, когда производители все-таки смогут обеспечить дилеров нужным количеством машин, на рынок, очевидно, вернутся акции и скидки. Да и власти обещали в будущем году возобновить госпрограммы, по которым можно будет получить автокредит с субсидией от государства.

"Слово "скидки" в авторитейле надо забыть на ближайший год и выбрать для себя правильную модель поведения в данной ситуации. Если нужен автомобиль - надо покупать сейчас. Если есть возможность подождать или потребности в замене текущей машины нет, то надо подождать.

Скорее всего, после возобновления необходимых поставок рынок получит новый уровень балансирования, и мы вернемся к классической модели продаж со скидками и предложениями от дилеров и импортеров. Но тут надо понимать, что проблема с полупроводниками и другими комплектующими просуществует достаточно долго - думаю, до конца 2022 года, если ситуация по коронавирусным ограничениям будет смягчаться. А если нет, то мы будем наблюдать дефицит автомобилей гораздо дольше", - рассуждает генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Китайское нашествие

А вот производителей из Поднебесной кризис полупроводников как будто бы обошел стороной. На фоне общего падения российского авторынка продажи "китайцев" бьют всё новые рекорды. Так, за 11 месяцев 2021 года россияне купили 103,4 тыс. новых автомобилей китайских марок - в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Таким образом, китайский автопром достиг абсолютного максимума продаж в нашей стране - предыдущий рекорд в 100 тыс. машин был зафиксирован в 2013 году. А доля "китайцев" по итогам уходящего года должна достигнуть рекордной отметки в 7%, тогда как год назад она была вдвое меньше. Справедливости ради нужно отметить, что основная заслуга в этом принадлежит трем ведущим маркам - Haval, Chery и Geely.

Как считает генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий, натиск ведущих китайских автопроизводителей в условиях глобального кризиса полупроводников, в первую очередь, отражает истинную значимость российского авторынка для этих компаний. Поэтому при прочих равных в условиях сохранения дефицита производства именно китайские бренды имеют основной потенциал для роста объемов продаж в нашей стране.

В свою очередь, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников предполагает, что у Китая есть дополнительный доступ к электронным компонентам, а значит и автомобилей в наличии у них сейчас больше. Вместе с тем качество китайских машин подросло, а их ассортимент постоянно обновляется, что также способствует нынешнему буму продаж.

Революция на АвтоВАЗе

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ уже давно сложно назвать исконно российским автопроизводителем, ведь почти 10 лет на нем выпускаются не только иномарки (Renault Logan и Sandero, а ранее - Nissan и Datsun), но и модели Lada, созданные на иностранной платформе (Largus и Xray). Неудивительно, что концерн Renault, который сегодня контролирует тольяттинский автогигант, продолжает планомерно усиливать свое влияние на развитие предприятия и разработку новых моделей Lada.

Так, в начале 2021 года Группа Renault представила новый стратегический план под названием "Ренолюция" (Renaulution), который предполагает объединение российской Lada и румынской Dacia в одно бизнес-подразделение. Это призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с высоким уровнем локализации. АвтоВАЗ и Dacia вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя к 2025 году с четырех платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18-ти до 11-ти.

По мнению руководителя проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антона Серкова, модели, являющиеся наследием конструкторской школы АвтоВАЗа, утратили актуальность. Очевидно, что унификация с Dacia позволит развивать модельную линейку, лучше отвечающую потребностям времени. Самостоятельно создать актуальную платформу в Тольятти невозможно по ряду причин, и техническая унификация - оптимальное решение.

Согласно плану, в ближайшие пять лет АвтоВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая Lada Vesta - она ожидается уже весной следующего года. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении Lada Granta в кузовах "седан" и "универсал", разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях - с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АвтоВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса - им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

Как считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, кроссоверы остаются наиболее востребованными автомобилями у россиян, поэтому если на рынок выйдет качественный, интересный по дизайну и техническому оснащению отечественный кроссовер, дешевле китайского - пользоваться спросом он будет.

"В целом же, потеряв свое оригинальное шасси, автомобили Lada станут практически копиями других моделей концерна Renault, кроме того, сравняются с иномарками по цене. Разумеется, это не прибавит им конкурентоспособности и, как следствие, объема продаж. Более того, с унификацией платформы Россия теряет свои позиции в легковом автопроме, иными словами, попросту лишается их. А страна, у которой нет собственного автомобильного инжиниринга и производства автомобилей, сильно теряет имидж среди мировых игроков, - сетует эксперт.

Лебединая песня УАЗа

Фото: Виктория Чернышева

Громкое заявление недавно сделал и другой отечественный автопроизводитель - УАЗ, который окончательно отказался от разработки новых моделей. Речь идет, прежде всего, о проекте по глубокой модернизации внедорожника УАЗ "Патриот", более известного в народе под названием "Русский Прадо". Судьба "Буханки", которая выпускается вот уже 70 лет, также предрешена: модель пока еще останется в строю, но без каких-либо обновлений. В целом, создание нового продукта автопроизводителем в одиночку на Ульяновском автозаводе называют "утопией", поскольку это требует огромных инвестиций.

По мнению обозревателя "Дрома" Сергея Цыганова, отказ УАЗа от разработки новых продуктов обусловлен недостатком денег и инженерных ресурсов. "Соллерс" много вложил в организацию производства "Аурусов" в Елабуге - гораздо больше, чем планировалось ранее, и это фактически опустошило кассу "Соллерса".

Между тем, УАЗ продолжит выпускать текущие модели, пока их производство остается экономически целесообразным. При этом последней разработке предприятия - внедорожнику "Патриот" - уже более 15 лет, а морально устаревшие "Буханки" и "Хантеры" практически без изменений выпускаются куда дольше.

"В ближайшее время спрос на "Буханки" и "Хантеры" сохранится, особенно с учетом общего дефицита авто на рынке. Да, по многим параметрам эти модели, можно сказать, устарели, но спрос на них есть. Главное достоинство таких автомобилей - их высокая проходимость и, конечно же, цена. Например, стоимость "Буханки" начинается от 962 тыс. рублей, а "Хантера" - от миллиона. И это будет новый автомобиль с достаточно большим запасом прочности. Безусловно, за такую сумму можно подобрать внедорожник и на вторичном рынке от иностранного производителя. Но есть те, кто предпочитает отечественный автопром, новые машины, возможность, при необходимости, покупать оригинальные запчасти без перебоев и по доступной стоимости", - комментирует Денис Мигаль.

Что касается перспектив Ульяновского автозавода, то о закрытии предприятия речь вовсе не идет. Напротив, "Соллерс" готовит УАЗ к партнерству с глобальным автоконцерном, который, как предполагается, принесет свою платформу для производства автомобилей под собственным брендом и под брендом УАЗа. По данным источников, создание партнерства запланировано на 2022 год, однако информация о его потенциальных участниках не раскрывается.

Как полагает ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов, сотрудничество УАЗа с иностранными компаниями будет не вместо собственного производства, а параллельно с ним. Учитывая политику государства в области промышленности, задачу импортозамещения, компания будет стремиться максимально задействовать свой инженерный потенциал и персонал, а также стараться привлекать отечественных поставщиков комплектующих для той продукции, которую УАЗ станет выпускать в перспективе.

Убийца "ГАЗели"?

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

КамАЗ, который является безусловным лидером на российском рынке тяжелых грузовиков, замахнулся на новый для себя сегмент малотоннажников. Уже в январе стартуют продажи новой модели "Компас", которая впервые была представлена на выставке "Комтранс" минувшей осенью. Новинка практически полностью повторяет грузовик JAC N-серии, от которого его отличает лишь иное оформление передней части автомобиля, выполненное в стиле других моделей "КамАЗ". Силовой агрегат тоже китайский: четырехцилиндровый турбодизель Cummins ISF 3.8 (154 л.с.) и 6-ступенчатая механическая коробка передач Fast Gear.

В настоящее время на КамАЗе налажено производство автомобилей "Компас 9" и "Компас 12" полной массой 9,5 тонн и 12 тонн соответственно. Во втором полугодии 2022-го планируется вывести на рынок "Компас-5" полной массой 3,5 тонны и "Компас-6" полной массой около 6 тонн. Самый легкий "Компас-3" на 3,5 тонны, которым можно будет управлять с правами категории B, КАМАЗ начал разрабатывать в этом году, в 2022-м планирует выпустить прототип, а в серию он пойдет, вероятно, не раньше конца 2023 года. Такие машины будут отличаться конструкцией шасси, но кабины у них останутся одинаковыми.

Среди основных конкурентов "Компаса" на самом КамАЗе называют "ГАЗель" и "ГАЗон Next", при этом новинка будет стоить дороже примерно на 5%, что, как считают на предприятии, компенсируется целым рядом преимуществ новинки перед конкурентами. Так, в отличие от "ГАЗели" и "ГАЗона Next", у "Компаса" бескапотная компоновка, что повышает маневренность машины, уменьшая радиус поворота при тех же габаритах бортовой платформы. По той же причине у новинки больше внутренний объем кабины, а обзорность лучше. Комплектация "Компаса" тоже немного богаче - кондиционер, к примеру, идет уже в базовом исполнении, тогда как для автомобилей марки ГАЗ это опция. По расчетам КАМАЗа, "Компасы" окажутся экономичнее соразмерных моделей Горьковского автозавода, а показатели грузоподъемности будут выше.

Между тем, недостатком "Компаса", вероятно, является отсутствие бензиновой модификации для LCV, добавляет эксперт "Дрома" по коммерческому транспорту Анатолий Федоров. Также, по его словам, некоторым потребителям, возможно, потребуется полноприводная модификация, но пока представлены только модификации "Компаса" с колесной формулой 4х2.

Как полагает Дмитрий Баранов, темпы продаж нового грузового автомобиля не будут быстрыми, и компании потребуется потратить много ресурсов для завоевания доли рынка. Учитывая позиции КамАЗа на внутреннем рынке, не исключено, что его новые грузовики, в первую очередь, могут быть востребованы государством. То есть различные федеральные и региональные ведомства и компании могут закупать эти грузовые автомобили для своих нужд, что поддержит продажи и будет способствовать закреплению нового продукта КАМАЗа на рынке. А вот бизнес будет изучать опыт эксплуатации новых машин, их стоимость, рабочие характеристики, уровень сервиса и т.д. И только после этого частные компании могут сделать выбор в пользу "Компаса", но не откажутся от продукции и других автопроизводителей.

Honda "сдала" российский рынок

Фото: Ренат Закиев/РГ

Не обошелся уходящий год и без потерь, став последним для марки Honda в нашей стране. В дальнейшем компания продолжит осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей, а также сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники.

Прекращение продаж автомобилей в России в самой "Хонде" объясняют глобальной оптимизацией в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.

На сегодняшний день среднеразмерный внедорожник Honda Pilot, который в нашей стране особым спросом не пользовался, у российских дилеров уже не найти. А последние поставки компактного "паркетника" CR-V ожидаются в первом квартале 2022-го, и по оценкам компании, продажи модели клиентам будут продолжаться до середины следующего года.

В свою очередь, Денис Решетников считает, что уход "Хонды" с российского рынка никак не отразится на других игроках. Небольшая доля этой марки распределится между другими востребованными брендами: Mitsubishi, Volkswagen, Hyundai, Toyota, Nissan.

"Зеленое" будущее авторынка

Российские власти приняли концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Согласно плану, к 2024 году в стране планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей, а к 2030 году их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства.

Впрочем, россияне пока не спешат пересаживаться на машины на "батарейках" из-за их высокой стоимости и отсутствия зарядной инфраструктуры в стране. Несмотря на это, автопроизводители продолжают выводить на российский рынок все новые электрические модели. Так, компания Kia объявила о планах привезти в Россию электрический кроссовер EV6, который составит компанию родственному Ioniq 5 от Hyundai. Таким образом, в нашей стране будут появляться "электрички" не только от премиальных марок, но и от массовых.

Как отмечает директор "Авилон Mercedes-Benz" Ренат Тюктеев, модельная линейка электромобилей в России гораздо скромнее, нежели на других мировых рыках, таких как Европа, США и Китай. В последние годы там появилось много новых доступных моделей, которые поспособствовали смене парадигмы в сознании потребителей, оценивших все плюсы в замене авто с ДВС на электротягу.

"Можно предположить, что ежегодно продажи электромобилей в России будут расти на 40-50%. Конечно, это произойдет при условии появления на рынке доступных моделей, стоимостью менее 5 млн рублей, выход которых запланирован на 2022 год", - говорит эксперт.

Между тем, срок действия беспошлинного режима для электромобилей истекает уже в конце 2021 года, и в настоящее время в ЕЭК рассматривается предложение о его продлении еще на два года, однако решение до сих пор не принято. Кроме того, Минпромторг предложил с начала 2022 года почти в 9 раз повысить утилизационный сбор на ввозимые в Россию новые легковые электромобили и почти в 4 раза - на подержанные электромобили старше трех лет. Очевидно, что в случае принятия данных мер электромобили станут дороже, и ценовой разрыв относительно машин с ДВС увеличится еще сильнее, а это может серьезно подкосить спрос на "зеленый" транспорт.

Что касается отечественных автопроизводителей, то в их линейку электромобилей будут входить три модели. Первым должен встать на конвейер компактный хэтчбек Zetta City Modul 1 от тольяттинского предприятия "Зетта", которое уже ведет подготовку к серийному производству модели. КамАЗ планирует начать выпуск электрического кроссовера "Кама" не ранее 2024 года, для чего сейчас ищет производственную площадку. В 2024-м же будет представлен водородный вариант люксового автомобиля Aurus Senat в статусе серийного образца.

Как считает директор по взаимодействию с государственными органами "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" Татьяна Горовая, меры, направленные на повышение пошлины и утилизационного сбора на электромобили, существенно замедлят вывод большинства электрических моделей на рынок России. В особенности они отразятся на пополнении рынка именно доступными массовыми моделями электромобилей, ведь на них негативный эффект от повышения ставок пошлины и утилизационного сбора скажется наиболее сильно.

Техосмотр - дело добровольное

Фото: Сергей Куксин/РГ

Еще весной российские власти ужесточали требования к проведению обязательного техосмотра и готовили новые штрафы за его отсутствие. Однако эта процедура стала добровольной, хотя и не для всех.

Недавно приняли поправки в законодательство об отмене обязательного технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях. При этом они могут обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Штрафовать автовладельцев без диагностической карты не должны, а вот сотрудники ГИБДД будут вправе остановить машину для проверки при визуальном обнаружении признаков неисправности, которая создает угрозу безопасности дорожного движения.

В то же время техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

Напомним, минувшим летом был принят закон, исключающий необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства. Соответствующие изменения в закон о безопасности дорожного движения вступили в силу с 22 августа 2021 года.

По мнению партнера агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, решение о переводе процедуры ТО личных автомобилей в режим добровольной, понятное дело, далось правительству нелегко. Но оно правильное, и это единственный возможный выход из создавшейся ситуации.

"Вступившие в силу с марта этого года поправки в закон об обязательном техосмотре (они чрезвычайно усложнили саму процедуру, а также появились новые, жесткие штрафы) окончательно добили старую, еще советскую по сути, систему. Стало понятно, что абсолютное большинство пунктов ТО не смогут работать по новым правилам, и в конечном итоге автовладельцы по-прежнему будут покупать диагностическую карту. Только дороже.

Причем по многочисленным опросам так поступали примерно 80-85% всех водителей, но количество аварий по причине технических неисправностей не менялось (по данным РСА, оно составляет примерно 0,1% от всех ДТП). Так что на техническом состоянии российского автопарка в целом и аварийности на российских дорогах это, по моему мнению, не скажется никак", - резюмирует эксперт.