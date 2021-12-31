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31.12.2021 07:45
Рубрика: Общество

Депутат Соломатина: У переболевших коронавирусом может развиться рак

Текст: Анастасия Селиванова

Люди, у которых во время заболевания коронавирусной инфекцией было поражение легочной ткани, могут в будущем столкнуться с раком. Это касается не только легких, но и кишечника или других органов, в зависимости от того, где у человека было "слабое место".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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О такой вероятности рассказала зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. По ее словам, COVID-19 стал "отправной точкой" для запуска заболеваний различной этиологии на фоне воспалительных процессов в организме.

"Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта, - сказала она Ura.ru. - Ковидная инфекция - это же воспалительный процесс, и онкология - это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное ковидом".

На данный момент известно, что у уже имеющих онкологические заболевания пациентов заражение коронавирусом может протекать в более тяжелой форме. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это также справедливо в отношении штамма "омикрон". В качестве защиты от большинства осложнений, тяжелой формы COVID-19 и летального исхода врачи рекомендуют при отсутствии противопоказаний прививаться от коронавируса, а при наличии любых проблем со здоровьем - обращаться к врачу.

Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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