Депутат Соломатина: У переболевших коронавирусом может развиться рак

Люди, у которых во время заболевания коронавирусной инфекцией было поражение легочной ткани, могут в будущем столкнуться с раком. Это касается не только легких, но и кишечника или других органов, в зависимости от того, где у человека было "слабое место".

О такой вероятности рассказала зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. По ее словам, COVID-19 стал "отправной точкой" для запуска заболеваний различной этиологии на фоне воспалительных процессов в организме.

"Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта, - сказала она Ura.ru. - Ковидная инфекция - это же воспалительный процесс, и онкология - это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное ковидом".

На данный момент известно, что у уже имеющих онкологические заболевания пациентов заражение коронавирусом может протекать в более тяжелой форме. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это также справедливо в отношении штамма "омикрон". В качестве защиты от большинства осложнений, тяжелой формы COVID-19 и летального исхода врачи рекомендуют при отсутствии противопоказаний прививаться от коронавируса, а при наличии любых проблем со здоровьем - обращаться к врачу.