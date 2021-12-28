Попова назвала две болезни, при которых "омикрон" протекает тяжело

Штамм коронавируса "омикрон" на территории ЮАР не вызывает очень тяжелого течения болезни, однако есть два сопутствующих хронических заболевания, при наличии которых заражение "омикроном" может вызвать тяжелую форму.

Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите глав СНГ. По ее словам, эти заболевания - "тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии". В случае с "омикроном" опасность повышается еще и потому, что этот штамм коронавируса очень заразен и распространяется быстрее всех. Штамм "омикрон" был обнаружен месяц назад на территории ЮАР, Ботсваны и Гонконга, с тех пор он проник на территорию почти всех стран, в том числе в Россию, однако здесь широкого распространения пока не получил за счет ужесточения мер проверки прилетающих с юга Африки.

В первые недели данные из ЮАР говорили о том, что "омикрон"-штамм почти всегда протекает в легкой или бессимптомной форме, однако позднее в нескольких странах были зафиксированы несколько летальных случаев после заражения, в частности, в Великобритании и США, где штамм стремительно распространился. У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания.

При отсутствии медотвода от прививки врачи рекомендуют пройти полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, так как это снижает вероятность осложнений, тяжелой формы протекания болезни и летального исхода.