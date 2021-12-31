Джабаров: Разговор лидеров РФ и США - сверка часов по гарантиям безопасности

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может говорить о "сверке часов" перед переговорами по гарантиям безопасности. Об этом РИА Новости заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Тот факт, что за последний месяц состоялся второй разговор лидеров двух стран, говорит о том, что в Вашингтоне очень серьезно отнеслись к российским предложениям по гарантиям безопасности, отметил Джабаров. По его мнению, в ходе нынешнего разговора Путина и Байдена "могла идти речь о сверке часов, уточнении позиций сторон, чтобы делегации имели конкретные указания своих руководителей".

Сенатор также отметил, что западные политики второго плана комментировали переговоры президентов РФ и США, но сам Байден и те, кто отвечает за диалог, как правило, избегали острых тем. В их числе Франция, Германия, Англия. "Страны, которые ничего не решают, зато пыжатся, или как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, вот они очень много говорили, что надо учитывать их интересы, что Россия не должна вмешиваться по теме продвижения НАТО", - заявил Джабаров. Он добавил, что вопросы безопасности - тема очень серьезная.

Президенты России и США созвонились в запланированное время без опозданий: в 23.35 мск 30 декабря. А завершился разговор президентов в 0:25 мск. Переговоры проходили без публичной части, в полностью закрытом формате. Это уже второй контакт Путина и Байдена за месяц: 7 декабря лидеры двух стран провели двухчасовой разговор по видеосвязи. Тогда главными темами для обсуждения стали ситуация вокруг Украины, расширение НАТО на восток и необходимость выработки взаимных гарантий безопасности.