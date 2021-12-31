Как согреться в новогоднюю ночь на улице

Новости

СМИ: Парагвайский футболист Хесус Медина подпишет контракт с ЦСКА 13:26
Перед праздниками в Москве проверили катки на естественных водоемах 13:23
Джабаров: Россия займет жесткую позицию на переговорах с США в Женеве 13:10
Матвиенко поздравила россиян с Новым годом 13:09
Онколог Минздрава опроверг данные о риске рака у перенесших COVID-19 12:50
Скворцова: Новую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в начале 2022 года 12:22
Оперштаб: В Москве выявлен 2 661 новый случай COVID-19 12:15
Володин поблагодарил россиян за обратную связь и поздравил с Новым годом 12:14
Эксперты: Россия вынесла экономические уроки из распада СССР 11:54
Посол РФ: Партнерские связи Москвы и Вены активизируются в 2022 году 11:51
Лавров: РФ не позволит затянуть дискуссии о гарантиях безопасности 11:44
Карту фестиваля "Путешествие в Рождество" загрузили в приложение 11:38
Петр Бирюков: Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь 11:36
Сборку вертолетов в ритме танца показали на видео 11:35
Глава МИД Венгрии: "Газпром" не нарушал условий поставки газа в Европу 11:14
Южная Корея продлевает ограничительные меры до середины января 11:12
Минобороны: 60 процентами российских спутников управляют военные 11:09
Лавров: РФ и Беларусь будут развивать военное сотрудничество 10:50
Правительство поможет регионам в создании школ креативных индустрий 10:41
Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом 10:12
Спрос на живые елки падает третий год подряд 10:00
Посол РФ: Вена против использования "Северного потока-2" для давления на РФ 09:53
Минобороны РФ раскрыло детали испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон" 09:25
Депутат Рады: Россия может разгромить Украину за 10 минут 09:10
Специалист объяснила, сколько раз можно заболеть коронавирусом 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
31.12.2021 13:50
Рубрика: Общество

Как согреться в новогоднюю ночь на улице

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если в Новый год на улице не очень холодно, примерно -5 градусов, то встретить праздник можно на свежем воздухе, соблюдая три правила: теплая одежда, горячий чай и отсутствие алкоголя. Это поможет согреться и не навредит здоровью.

Фото: Вадим Скрябин/ ТАСС
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе

Чем больше разница температуры в помещении и на улице, тем меньше времени стоит проводить на прогулке ночью. Такие советы дал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он считает, что при температуре -35 градусов лучше вообще не выходить на улицу.

Если погода все же позволяет выйти, то необходимо не только правильно одеться, но и следить за сухостью обуви, а также не забыть шапку. Согреваться алкоголем - не выход, так как он лишь создает ощущение тепла, на самом деле расширяя сосуды и способствуя переохлаждению.

По мнению россиян, идеальная новогодняя погода - это температура на улице в диапазоне 0…-10 градусов, отсутствие ветра и легкий снег, показал недавний опрос. За последнее десятилетие чаще всего такая погода на Новый год была в Самаре, а также в Уфе, Казани и Нижнем Новгороде.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин и Байден могут снова пообщаться после 10 января
Лавров: РФ не позволит затянуть дискуссии о гарантиях безопасности
Скворцова: Новую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в начале 2022 года
Джабаров: Россия займет жесткую позицию на переговорах с США в Женеве
Эксперты: Россия вынесла экономические уроки из распада СССР
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год