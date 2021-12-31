Как согреться в новогоднюю ночь на улице

Если в Новый год на улице не очень холодно, примерно -5 градусов, то встретить праздник можно на свежем воздухе, соблюдая три правила: теплая одежда, горячий чай и отсутствие алкоголя. Это поможет согреться и не навредит здоровью.

Чем больше разница температуры в помещении и на улице, тем меньше времени стоит проводить на прогулке ночью. Такие советы дал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он считает, что при температуре -35 градусов лучше вообще не выходить на улицу.

Если погода все же позволяет выйти, то необходимо не только правильно одеться, но и следить за сухостью обуви, а также не забыть шапку. Согреваться алкоголем - не выход, так как он лишь создает ощущение тепла, на самом деле расширяя сосуды и способствуя переохлаждению.

По мнению россиян, идеальная новогодняя погода - это температура на улице в диапазоне 0…-10 градусов, отсутствие ветра и легкий снег, показал недавний опрос. За последнее десятилетие чаще всего такая погода на Новый год была в Самаре, а также в Уфе, Казани и Нижнем Новгороде.