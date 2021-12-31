Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с наступающим Новым годом. Их видеообращение опубликовано на сайте "Роскосмоса".

По словам Шкаплерова, тех, кто находится на МКС, и тех, кто на Земле, объединяет "волшебное ощущение новогоднего праздника". Совсем скоро все соберутся за праздничным столом со своими родными и близкими. Российские космонавты тоже встретятся у импровизированного новогоднего стола со своими коллегами-астронавтами.

"Стол у нас будет по-настоящему новогодний, но только без шампанского. На станции сухой закон", - пояснил Дубров, добавив, что остальные условия, включая меню, на МКС максимально приближены к Земле и это "особенно приятно в такой праздник".

Шкаплеров пожелал всем в оставшиеся часы уходящего 2021 года успеть погрузиться в волшебное предновогоднее настроение и сказать теплые слова поздравлений тем, кто их ждет. Дубров пожелал россиянам в новом году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений, а также быть счастливыми.

Ранее сообщалось, что Антон Шкаплеров и Петр Дубров отдохнут только два дня во время новогодних праздников. 31 декабря - у космонавтов рабочий день, а 1 и 2 января - выходные. В эти дни у российских членов экипажа МКС запланированы встречи с семьями, которые обычно проходят в формате видео-конференц-связи. А 3 января Шкаплеров и Дубров вернутся к работе и начнут подготовку к выходу в открытый космос.