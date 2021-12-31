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31.12.2021 07:39
Рубрика: Власть

Лавров рассказал, с какой целью США ограничили выдачу виз россиянам

Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неимиграционных виз россиянам, чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

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Министр с сожалением констатировал, что "ситуация по-прежнему сложная".

Напомним, выдачу недипломатических виз американцы приостановили с 12 мая 2021 года, сославшись на нехватку персонала. "Это - суверенное решение США", - сказал Лавров.

Стоит отметить, что сейчас диппредставительства США рассматривают только заявки, касающиеся жизненно важных и чрезвычайных ситуаций.

Ранее заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон достигли "определенного взаимопонимания" по неключевым визовым вопросам, однако в целом проблема зашла в тупик.

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