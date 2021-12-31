На основе предложений РФ возможны договоренности по контролю над вооружениями

Существует вероятность заключения договоренностей по контролю над вооружениями на основе российских предложений о гарантиях безопасности. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по самым разным вопросам, в том числе по контролю над обычными вооружениями", - заявил Лавров в интервью агентству РИА Новости.

В середине декабря Москва опубликовала проекты документов о гарантиях безопасности, которые направила в Вашингтон.