Названы три продукта, "уничтожающие" жир на животе

Диетолог из Словакии рассказала о трех продуктах, помогающих в любом возрасте, как утверждает специалист, избавиться от опасного висцерального жира, присутствие которого в том числе выдает большой живот. Такой тип жировых отложений за счет способности производить воспалительные белки повышает риск развития сердечных заболеваний, диабета второго типа, инсульта и связан с повышенным уровнем холестерина, предупреждают врачи.

Диетолог Триста Бест посоветовала к блюдам из мяса, курицы, запеченного картофеля добавлять тмин, уточнив, что "постоянное употребление продукта помогает снижать жировые отложения в организме, регулируя уровень инсулина". Об этом пишет Pravda.

Второй "уничтожающий" жир продукт - доступная всем квашеная капуста.

Кроме того, сжиганию опасного жира способствует употребление жирной рыбы - не только семги, форели, но и относительно недорогой сельди и скумбрии. Это происходит за счет омега-3 жирных кислот в составе.

Ранее медики перечислили некоторые продукты, провоцирующие "стремительный рост глубинного жира". Это трансжиры из фастфуда, жареного и десертов, а также рафинированные или переработанные углеводы. Последние встречаются в большом количестве в сладком и выпечке.