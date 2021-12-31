Nissan нашел покупателя на завод, который делал пикапы Navara

Автомобильный завод Nissan Motor в Барселоне, закрытый в середине декабря, будет продан испано-шведской группе QEV Technologies, сообщает Reuters. Это предприятие было крупнейшим автозаводом Nissan на территории Евросоюза.

Переговоры с китайским концерном Great Wall Motor, который еще неделю назад был основным претендентом в новые владельцы, окончились неудачей.

Барселонское производство Nissan было открыто в 1983 году. На заводе работало больше половины общего штата испанского подразделения Nissan. За почти четыре десятка лет выпущено 3 миллиона 345 тысяч автомобилей Nissan 15 моделей, включая Patrol, Pathfinder, Terrano II, Pulsar, NV200. Последним автомобилем произведенным на заводе стал пикап Navara D23.

Компания QEV Technologies известна прежде всего как организатор мирового чемпионата по ралли кроссу для электромобилей FIA RX2e.