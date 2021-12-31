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31.12.2021 13:47
Рубрика: Культура

Новый год начнется с музыки Александра Скрябина

Текст: Евгения Кривицкая
В новом 2022 году будут отмечать 150-летие русского композитора Александра Скрябина. Марафон его музыки откроется в Москве 6 января, в день его рождения.
Александр Скрябин. Фото: Предоставлено организаторами Первого международного фестиваля А.Н. Скрябина Александр Скрябин. Фото: Предоставлено организаторами Первого международного фестиваля А.Н. Скрябина
Александр Скрябин. Фото: Предоставлено организаторами Первого международного фестиваля А.Н. Скрябина

В разных концертных залах столицы пройдут 22 концерта его музыки, которые продемонстрируют творчество Скрябина в широчайшем контексте. Тут и искусство Серебряного века, и французский импрессионизм, и наследие Бетховена, и даже джаз.

Фото: iStock
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Откроется фестиваль в день рождения Александра Скрябина по новому стилю 6 января в Концертном зале Чайковского. В этот день прозвучит его Фортепианный концерт и Первая симфония.

А на закрытии фестиваля 1 марта в Большом зале консерватории будут исполнены Симфонические поэмы "Мечты", "Прометей", "Божественная поэма" Скрябина, а также цикл "Пять песен на стихи Матильды Везендонк" Вагнера. В концерте примут участие Российский национальный оркестр, "Мастера хорового пения" радио "Орфей", меццо-сопрано Олеся Петрова и идейный художественный руководитель фестиваля, пианист Борис Березовский.

- Не любить Скрябина невозможно, мне в нем нравится буквально все: и человеческое, и космическое, и его красота, и то, как он элегантно одевался, - говорит Борис Березовский.

Идейный художественный руководитель фестиваля Борис Березовский. Фото: Предоставлено организаторами Первого международного фестиваля А.Н. Скрябина

Под имя Скрябина он собрал на фестивале впечатляющий состав музыкантов: от Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева до юных пианистов из нескольких регионов России, которые получат возможность дебютировать на сценах Московской филармонии, Московской консерватории, в Доме-музее А.Н. Скрябина, в "Зарядье".

Пианист Владимир Овчинников. Фото: Предоставлено организаторами Первого международного фестиваля А.Н. Скрябина

В числе приглашенных артистов - канадский пианист и композитор Марк-Андре Амлен, француз Люка Дебарг, лучшие представители нескольких поколений отечественной фортепианной школы - Михаил Воскресенский, Владимир Овчинников, Борис Березовский, Александр Гиндин, Юрий Фаворин, Дмитрий Маслеев, Андрей Коробейников, Вадим Холоденко, Алексей Чернов, Варвара Мягкова, Михаил Турпанов и другие; известные солисты - скрипачи Павел Милюков и Никита Борисоглебский, виолончелисты Александр Рудин и Борис Андрианов, трубач Кирилл Солдатов, певицы Олеся Петрова и Яна Иванилова; актеры Чулпан Хаматова и Евгений Цыганов, режиссер, телеведущий Александр Гордон.

Пианист Люка Дебарг. Фото: Предоставлено организаторами Первого международного фестиваля А.Н. Скрябина

Многие из них с юности "заряжены" Скрябиным.

- Это мой композитор, - признается Александр Гиндин. - В моем репертуаре почти все, что он написал.

- Скрябину удалось завладеть умами целого поколения современников, - говорит Екатерина Державина. - Например, для Пастернака Скрябин был богом. Я обожаю эту эпоху, ее изысканность, сложность, нервность, утонченность, некоторую экстатичность, безумие, пусть часто и наигранно. А вот для Дмитрия Маслеева скрябинский фестиваль, наоборот, - стимул погрузиться в новый для себя мир.

Пианист Дмитрий Маслеев. Фото: Предоставлено организаторами Первого международного фестиваля А.Н. Скрябина

- По предложению организаторов учу "Фантазию для двух фортепиано", - рассказывает Дмитрий. - Если говорить о личных предпочтениях, мне больше по душе раннее творчество, хотя, несомненно, у него много гениальной музыки. Да даже если бы он создал всего одну из своих миниатюр, он вошел бы в историю музыки как гений! Специально для проекта собран фестивальный оркестр имени А.Н. Скрябина. Как считает Борис Березовский, идея совпадает с эстетикой композитора, который был экспериментатором и своими поисками стремился в будущее.

Валерий Гергиев. Фото: Предоставлено организаторами Первого международного фестиваля А.Н. Скрябина

- Мне кажется, что будущее за тем, что оркестры научатся играть как с дирижерами, так и без них. Во-первых, это безумно полезно для оркестра, во-вторых, уровень музыкантов такой высокий, что они могут взять на себя важные артистические функции. Поэтому я в это верю, возможно, это такая же утопия, как "Мистерия" Скрябина. Но сам эксперимент заслуживает внимания, - комментирует худрук фестиваля.

Виолончелист Борис Андрианов. Фото: Предоставлено организаторами Первого международного фестиваля А.Н. Скрябина
Фото: РИА Новости
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Среди сюрпризов, которые готовит для слушателей Борис Березовский, - концерт в Московском Планетарии 18 февраля. В его афише - духовная мистерия "Слово О", написанная отцом Андреем Щенниковым. Параллельно будет поэзия символистов, которую читает Александр Гордон, и фортепианная музыка Скрябина - ее Березовский исполнит на фоне космических пейзажей.

Справка "РГ"

Первый международный фестиваль А.Н. Скрябина пройдет по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. Организатор фестиваля - ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ". Подробно программы можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

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