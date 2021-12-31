Онколог Минздрава опроверг данные о риске рака у перенесших COVID-19

Связь между развитием онкологических заболеваний и перенесенной коронавирусной инфекцией не установлена медицинским сообществом. Об этом заявил глава НМИЦ онкологии им. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

"У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, - приводит слова врача "Интерфакс". - Данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует".

Ранее о вероятной взаимосвязи коронавируса и рака заявила зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина, предположив, что "источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное ковидом".

Как пояснил главный внештатный онколог Минздрава, пациенты, заболевшие COVID-19 или предположившие у себя вирусную пневмонию, стали активнее использовать компьютерную томографию для диагностики, благодаря чему за время пандемии врачи стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии. "Но вследствие не значит в результате", - заключил Иван Стилиди.