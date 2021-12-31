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31.12.2021 04:12
Рубрика: Власть

Пушков: Польша лишится статуса "опоры Запада" при вступлении Украины в НАТО

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Польша еще не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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По его словам, Польша страстно хочет быть "опорой Запада" в Восточной Европе и признанной в этом качестве американскими госсекретарями и президентами. В случае же принятия в НАТО Украины, именно она будет со всей "присущей ей наглостью и остервенелостью" претендовать на эту роль, а Польша окажется на задворках западной политики, утратив столь важный для нее статус.

По словам Пушкова, в Варшаве должны об этом помнить. Иначе, не успеют оглянуться, а госсекретарь США будет то и дело звонить в Киев, а про нервную Варшаву в основном забудут, написал российский сенатор в своем Telegram-канале, отметив, что это вполне реальный сценарий.

Унизительные перспективы ждут Киев в случае возможного вступления страны в НАТО, убеждена бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Она считаета, что членство в альянсе не даст стране ничего хорошего. "Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах", - отметила Савченко.

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