Где перекроют движение в Москве 31 декабря

В Москве 31 декабря ограничат движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий. Информация опубликована в Telegram-канале ГИБДД города.

Где и когда ограничат движение?

С 23:30 до 00:15 - в центральной части города: по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварка, Ильинка, Москворецкая и Васильевскому спуску.

С 00:50 до 01:10 - по Раушской и Софийской набережным.

Юго-Западный административный округ

Движение перекроют по улице Кадырова - на участке от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи.

ТиНАО

По улице Физическая - от Калужского шоссе до улицы Солнечная, а также по улице Центральная - от дома №26 до улицы Солнечная.

Зеленоград

По Озерной аллее - от Центрального до Георгиевского проспекта (2-5 дома), Центральному проспекту, улицам Летчика Полагушина и Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.

Государственная автоинспекция Москвы просит водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.