Новый год наступил на Чукотке и Камчатке

Новый 2022-й год первыми встретили жители Чукотского автономного округа и Камчатского края. Эти дальневосточные регионы находятся в первом часовом поясе из 11-ти существующих в России. В Москве в это время - разгар дня: 15 часов.

Однако национальный чукотский новогодний праздник "Пэгытти" - так называется ритуальная звезда, которая восходит в эту ночь, - чукчи отметили неделей раньше. Традиционно это происходит в самую длинную ночь в году - с 21 на 22 декабря, ведь именно после этой даты световой день начинает прирастать.

На главной площади Анадыря идут праздничные гулянья, а в 01:00 по местному времени начнется развлекательная программа "Новогодний хит-парад", жителей и гостей города поздравят артисты окружного Дома народного творчества. Под девизом "Только горячие хиты арктической ночи" прозвучат песни из фильмов и мультфильмов, традиционные новогодние композиции и мировые хиты. Компанию Деду Морозу со Снегурочкой составит символ года - Тигр. А в самом северном городе России - Певеке - в 01:30 у елки на главной площади начнется театрализованная развлекательная программа, которую завершит праздничный фейерверк.

Если в Чукотском автономном округе в нынешнюю новогоднюю ночь погода обычная, местами идет небольшой снег, и температура воздуха не дотягивает до -30 градусов, то в соседней Камчатке сейчас встречу 2022 года сопровождает снег, метель и ветер. Пришлось даже отменить уличную праздничную программу, которая планировалась вечером на главной площади Петропавловска-Камчатского. Ее перенесли на вечер 1 января.

И все потому, что аккурат на Новый год к берегам Камчатки со стороны Тихого океана подошел очередной циклон. Словом, на юге края сейчас все по-настоящему новогоднему: сильный снег, метель, мокрый снег налипает на провода и деревья, завтра на дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

А всего дальневосточники встретят Новый год пять раз: через час 2022-й наступит на Сахалине, Колыме и в восточной части Якутии, затем праздник придет в Приморский и Хабаровский края и Еврейскую автономию, а также в Верхоянский район, Оймяконский и Усть-Янский улусы Республики Саха. Когда в Москве будет 18:00, Новый год отметят жители Амурской области, Забайкальского края, западных и центральных районов Якутии. В 19:00 по московскому времени 2022-й встретит Бурятия и передаст новогоднюю эстафету Сибири.