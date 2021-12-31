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31.12.2021 08:54
Рубрика: Власть

Власти Южно-Сахалинска отказались от застройки горы Острая

Текст: Ольга Журман

Строительство горнолыжных трасс и подъемников исключено из проекта нового генплана Южно- Сахалинска. Об этом "РГ" сообщила общественная организация "Эковахта Сахалина".

Ранее мэр города Сергей Надсадин заявлял о таких планах. Теперь документально подтверждено исчезновение планов строительство трасс для лыжников на горе Острая. Официальное письмо об этом получил из мэрии Южно-Сахалинска ученый-ботаник Виктор Шейко.

Сахалинские экологи выступили против вырубки леса на горе Острой

Сахалинские экологи были против застройки горы, поскольку на ней произрастает более 50 тысяч ценных видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу. Общественники проиграли суды, настаивая на прекращении стройки. Но в то же время последний суд признал достоверными сведения о произрастании в зоне застройки более 55 тысяч экземпляров краснокнижных растений, уничтожение которых запрещено законом. Теперь власти отказались от своих планов.

Между тем построенный лыжный переход через реку Марковка, как предполагалось, к будущим трассам на горе Острая, будет использоваться для подъезда к нижней станции канатной дороги горы Капсная.

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