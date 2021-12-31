В Сочи арестовали мужчину, державшего в заложниках свою мать

Центральный районный суд Сочи по ходатайству следователя арестовал 32-летнего мужчину, который удерживал в заложниках свою пожилую мать. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Напомним, инцидент произошел 28 декабря. Мужчина проживал с родителями в одном из домов, расположенных по улице Красной. Накануне вечером подозреваемый, находясь дома, с использованием огнестрельного оружия стал удерживать дома свою 62-летнюю мать.

Прибывшие по вызову местных жителей сотрудники правоохранительных органов попытались помешать ему, но фигурант несколько раз выстрелил в них. В результате злоумышленника обезоружили. Никто не пострадал.

На мужчину завели уголовное дело за посягательство на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия. Он отказался давать показания. Его заключили под стражу на два месяца.