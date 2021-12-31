Рогозин: Россия будет готова к "пусковому буму"

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа МКС сообщил, что Россия будет готова к "пусковому буму", он ожидается в мире в 2025-2026 годах. Рогозин добавил, что количество пусков увеличится в два-три раза, когда РФ начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку.

Напомним, в 2021 году было осуществлено 25 успешных пусков ракет космического назначения с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру во Французской Гвиане.

Рогозин во время беседы также отметил, что полеты по одновитковой схеме на космических кораблях к МКС начнутся уже в скором времени. По его словам, легкий корабль "Союз МС" скоро будет летать по 1,5-2 часа, по более короткой схеме (сейчас три часа - прим.ред.).

Кроме того, гендиректор Роскосмоса отметил, что космонавты на МКС нашли новые проблемы, но знают как их "излечить". Он пожелал космонавтам "вылечить" проблемы и в плане оборудования, и в плане корпуса, передает ТАСС.

В марте 2021 года космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь- Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности.