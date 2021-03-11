Экипаж МКС завершил ремонт модуля "Звезда"

Российские члены экипажа 64-й длительной экспедиции на МКС Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили ремонт корпуса служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Как сообщили в пресс-службе РКК "Энергия" имени С.П. Королева (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), в ближайшие дни космонавты закроют люки в модуле для проверки уровня атмосферы", - сообщает пресс-служба.

Все действия выполняются под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и специалистов РКК "Энергия".

Напомним: небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. И даже на несколько дней специально изолировался в российском сегменте станции. Как выяснилось, место утечки находится в переходной камере российского служебного модуля "Звезда".

В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. Экипаж ее временно заделал. Тогда в "Роскосмосе" сообщили, что трещина не угрожает станции и экипажу. Кроме этого, экипаж выявил несколько вероятных мест, в которых могут располагаться трещины. Однако обследования уже показали, что две еще предполагаемые трещины - это лишь царапина и скол.

По данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических. Давление воздуха на МКС из-за утечки падает на 0,4 мм в сутки. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с 0,5-1 мм рт. ст. падения за минуту. Экипаж решил проблему с помощью ремонтно-восстановительного комплекта, который прилетел на космическом грузовике "Прогресс МС-16".

Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.