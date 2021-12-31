Скворцова заявила о пересмотре прогнозов о конце пандемии COVID-19

Новости

Скворцова: Новую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в начале 2022 года 12:22
Оперштаб: В Москве выявлен 2 661 новый случай COVID-19 12:15
Володин поблагодарил россиян за обратную связь и поздравил с Новым годом 12:14
Эксперты: Россия вынесла экономические уроки из распада СССР 11:54
Посол РФ: Партнерские связи Москвы и Вены активизируются в 2022 году 11:51
Лавров: РФ не позволит затянуть дискуссии о гарантиях безопасности 11:44
Карту фестиваля "Путешествие в Рождество" загрузили в приложение 11:38
Петр Бирюков: Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь 11:36
Сборку вертолетов в ритме танца показали на видео 11:35
Глава МИД Венгрии: "Газпром" не нарушал условий поставки газа в Европу 11:14
Южная Корея продлевает ограничительные меры до середины января 11:12
Минобороны: 60 процентами российских спутников управляют военные 11:09
В Ростове офицеры ГИБДД записали новогоднюю песню-поздравление 11:02
Лавров: РФ и Беларусь будут развивать военное сотрудничество 10:50
Правительство поможет регионам в создании школ креативных индустрий 10:41
Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом 10:12
Спрос на живые елки падает третий год подряд 10:00
Посол РФ: Вена против использования "Северного потока-2" для давления на РФ 09:53
Минобороны РФ раскрыло детали испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон" 09:25
Депутат Рады: Россия может разгромить Украину за 10 минут 09:10
Специалист объяснила, сколько раз можно заболеть коронавирусом 09:00
Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ 08:42
Врач назвал редкий и опасный исход сочетания шампанского с таблетками 08:30
Депутат Соломатина: У переболевших коронавирусом может развиться рак 07:45
Лавров рассказал, с какой целью США ограничили выдачу виз россиянам 07:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
31.12.2021 11:23
Рубрика: Общество

Скворцова заявила о пересмотре прогнозов о конце пандемии COVID-19

Текст: Анастасия Селиванова
В 2020 году, когда пандемия коронавируса только начиналась, предполагалось, что она завершится летом 2022 года. Однако вирус серьезно мутировал, и теперь дать однозначный ответ на вопрос, когда закончится пандемия, не получается.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире "России 24". "По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии", - сказала Скворцова.

Закончится ли в 2022 году пандемия коронавируса

Текущая пандемия, начавшаяся из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, началась в Китае в конце 2019 года, а весной 2020-го была официально признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вирус есть во всех странах мира, а его последний вариант - штамм "омикрон" - сейчас активно распространяется в Африке, Европе и США, вытесняя "дельта"-штамм.

Действующий министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее выражал надежду, что пандемия все-таки завершится в следующем году, однако он подчеркнул, что это невозможно без участия в процессе каждого человека. Речь о вакцинации против коронавируса, которую сейчас могут пройти все граждане России бесплатно, в том числе в новогодние праздники. Сама ВОЗ считает, что пандемия пойдет на спад при уровне коллективного иммунитета в мире на уровне более 70%.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Байден договорились, как пройдут переговоры по гарантиям безопасности
Лавров: РФ не позволит затянуть дискуссии о гарантиях безопасности
Посол РФ назвал военное освоение Украины НАТО "экзистенциальной угрозой"
Глава МИД Венгрии: "Газпром" не нарушал условий поставки газа в Европу
В России отменен обязательный техосмотр
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год