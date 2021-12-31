Скворцова заявила о пересмотре прогнозов о конце пандемии COVID-19

В 2020 году, когда пандемия коронавируса только начиналась, предполагалось, что она завершится летом 2022 года. Однако вирус серьезно мутировал, и теперь дать однозначный ответ на вопрос, когда закончится пандемия, не получается.

Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире "России 24". "По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии", - сказала Скворцова.

Текущая пандемия, начавшаяся из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, началась в Китае в конце 2019 года, а весной 2020-го была официально признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вирус есть во всех странах мира, а его последний вариант - штамм "омикрон" - сейчас активно распространяется в Африке, Европе и США, вытесняя "дельта"-штамм.

Действующий министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее выражал надежду, что пандемия все-таки завершится в следующем году, однако он подчеркнул, что это невозможно без участия в процессе каждого человека. Речь о вакцинации против коронавируса, которую сейчас могут пройти все граждане России бесплатно, в том числе в новогодние праздники. Сама ВОЗ считает, что пандемия пойдет на спад при уровне коллективного иммунитета в мире на уровне более 70%.