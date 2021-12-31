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31.12.2021 08:04
Рубрика: Легковые авто

У Tesla на ходу может открыться передний багажник. Объявлен отзыв

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: EPA/TESLA Фото: EPA/TESLA
Фото: EPA/TESLA

Американская компания Tesla параллельно объявила сразу два отзыва, они в сумме касаются 475 тысяч электромобилей бренда. Причины: дефект замка багажника и неисправность в работе камеры заднего вида. Сервисная кампания пока охватывает только США.

Фото: www.teslamotorsclub.com
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Массовый дефект замка переднего багажника подозревают у 119 тысяч лифтбеков Model S, проданных с 2014 года. Из описания на сайте Национального управления безопасности на трассах США (NHTSA) следует, что в процессе эксплуатации у Model S смещается "узел передней защелки багажника, что не позволяет сработать вспомогательной защелке". В результате крышка багажника может открыться на скорости от встречного потока воздуха - и таким образом, преградить обзор вперед водителю. Это чревато непредсказуемыми последствиями.

У 356 тысяч Model 3, проданных в 2017-2020 гг., крышка заднего багажника может при захлопывании повредить жгут проводов камеры заднего вида - это приводит к неожиданному отказу камеры.

Дефекты производитель устранит бесплатно. Некоторые из указанных экземпляров могли попасть в Россию в виде частного импорта. Список VIN-кодов попавших под отзыв автомобилей опубликован на сайте NHTSA.

#Tesla