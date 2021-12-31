В Кремле в целом довольны телефонным разговором с Байденом

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Джо Байденом получился серьезным, содержательным и конкретным. Об этом журналистам в ходе брифинга заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Байден, как и наш президент, хорошо подготовился к разговору, и он получился действительно серьезным, хотя вполне естественно, что они поздравили друг друга с новогодними праздниками и пожелали успехов народам", - сказал представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что "это не был какой-то чисто предновогодний разговор, какие-то святочные посиделки".

"Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо, в котором свои роли сыграли наш и американский президенты", - дал свою оценку переговорам Ушаков. Он отметил, что разговор продолжался 50 минут, и российская сторона в целом довольна контактом, "потому что переговоры носили откровенный, содержательный, конкретный характер. И в целом направленность разговора была вполне конструктивной".