Новости

Депутат Рады: Россия может разгромить Украину за 10 минут 09:10
Специалист объяснила, сколько раз можно заболеть коронавирусом 09:00
Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ 08:42
Врач назвал редкий и опасный исход сочетания шампанского с таблетками 08:30
Депутат Соломатина: У переболевших коронавирусом может развиться рак 07:45
Лавров рассказал, с какой целью США ограничили выдачу виз россиянам 07:39
В Роспотребнадзоре рассказали, почему некоторые люди не болеют COVID-19 07:00
Где перекроют движение в Москве 31 декабря 05:56
Вечером 31 декабря в Москве начнется сильный снег 05:42
Снег, метель и ветер сопроводят встречу Нового года на Камчатке 05:35
Гинцбург рассказал о влиянии шампанского на выработку антител у привитых 05:21
Посол РФ назвал военное освоение Украины НАТО "экзистенциальной угрозой" 04:58
Пушков: Польша лишится статуса "опоры Запада" при вступлении Украины в НАТО 04:12
Эксперты рассказали, что будет с ценами на газ в 2022 году 04:00
Байден заверил Путина, что США не разместят наступательные вооружения на Украине 02:30
Путин и Байден могут снова пообщаться после 10 января 02:16
Путин и Байден договорились, как пройдут переговоры по гарантиям безопасности 02:08
Байден в беседе с Путиным заявил о нежелании ядерной войны 01:59
В Кремле в целом довольны телефонным разговором с Байденом 01:48
Джабаров: Разговор лидеров РФ и США - сверка часов по гарантиям безопасности 01:35
Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом 00:37
Тренер "Зенита" Оливейра получил российское гражданство 00:05
"Зенит" и УНИКС добились побед в Евролиге 30.12.2021
В Неаполе впервые запретили использование петард на Новый год 30.12.2021
Глава СНБО Украины не видит угроз безопасности страны 30.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
31.12.2021 08:30
Рубрика: Общество

Врач назвал редкий и опасный исход сочетания шампанского с таблетками

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Существует ряд лекарственных препаратов, которые ни в коем случае нельзя смешивать даже с одним бокалом шампанского в Новый год, другие же в теории смешать со спиртным можно, но тоже не стоит: неизвестно, как организм отреагирует на подобную смесь, поэтому это всегда эксперимент.

Фото: iStock
Если истек срок годности: Что из домашней аптечки лучше выбросить

Случаи из врачебной практики показывают, насколько это опасно. "Может быть такая вещь, как идиосинкразия - это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть к сочетанию алкоголя и лекарства", - рассказывает иммунолог Владислав Жемчугов.

В его практике был случай, когда пациент принял таблетку анальгина и запил ее первым, что попалось под руку, - портвейном. "И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все "вскипает", кожа слезает. Если хотите запить таблетку алкоголем, представьте себе эту картину", - сказал врач в беседе с радио Sputnik.

Даже если вы уже завершили прием лекарств, то лучше подождать несколько дней, прежде чем налегать на спиртное, или вовсе заменить напиток на безалкогольный. Например, в безалкогольном вине под вакуумом удаляется лишний спирт, остается лишь 1% для сохранения вкуса. Это куда безопаснее, заключил Жемчугов.

Как писала ранее "РГ", категорически нельзя смешивать с алкоголем такие лекарства, как антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС, или обезболивающие), сульфаниламиды. В сочетании с алкоголем именно эти препараты чаще всего приводят к синдрому Лайелла. Также серьезную опасность представляет смешивание со спиртным антидепрессантов, антигистаминов, антикоагулянтов и кардиотропов.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Ежедневник Праздники Общество Ежедневник Образ жизни Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин и Байден провели телефонный разговор. Главное
В Кремле назвали полезным телефонный разговор Путина и Байдена
Посол РФ назвал военное освоение Украины НАТО "экзистенциальной угрозой"
Лавров рассказал, с какой целью США ограничили выдачу виз россиянам
Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год