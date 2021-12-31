Врач назвал редкий и опасный исход сочетания шампанского с таблетками

Существует ряд лекарственных препаратов, которые ни в коем случае нельзя смешивать даже с одним бокалом шампанского в Новый год, другие же в теории смешать со спиртным можно, но тоже не стоит: неизвестно, как организм отреагирует на подобную смесь, поэтому это всегда эксперимент.

Случаи из врачебной практики показывают, насколько это опасно. "Может быть такая вещь, как идиосинкразия - это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть к сочетанию алкоголя и лекарства", - рассказывает иммунолог Владислав Жемчугов.

В его практике был случай, когда пациент принял таблетку анальгина и запил ее первым, что попалось под руку, - портвейном. "И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все "вскипает", кожа слезает. Если хотите запить таблетку алкоголем, представьте себе эту картину", - сказал врач в беседе с радио Sputnik.

Даже если вы уже завершили прием лекарств, то лучше подождать несколько дней, прежде чем налегать на спиртное, или вовсе заменить напиток на безалкогольный. Например, в безалкогольном вине под вакуумом удаляется лишний спирт, остается лишь 1% для сохранения вкуса. Это куда безопаснее, заключил Жемчугов.

Как писала ранее "РГ", категорически нельзя смешивать с алкоголем такие лекарства, как антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС, или обезболивающие), сульфаниламиды. В сочетании с алкоголем именно эти препараты чаще всего приводят к синдрому Лайелла. Также серьезную опасность представляет смешивание со спиртным антидепрессантов, антигистаминов, антикоагулянтов и кардиотропов.